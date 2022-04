Hydrow vous permet de participer à la Putney Boat Race à la maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hydrow, l'équivalent en aviron de Peloton, a lancé un cours de fitness Race to the Thames à l'approche de la célèbre Putney Boat Race le dimanche 4 avril.

La course annuelle a vu les universités de Cambridge et d'Oxford s'affronter au cours des 192 dernières années. Désormais, les abonnés d'Hydrow peuvent relever un défi similaire pour descendre virtuellement la Tamise de Putney Bridge à Chiswick Bridge en 22 minutes.

Et, contrairement aux classes d'intervalle habituelles proposées par le service, avec des discours d'encouragement sur les rangées d'universités et des histoires anecdotiques de destinations plus ensoleillées comme Miami ou LA, la classe Race to the Thames voit deux rameurs de classe mondiale de huit personnes s'affronter. tête pour vous donner une ambiance de course aussi proche que possible.

Ceux-ci incluent un mélange d'athlètes Hydrow, de rameurs olympiques et d'anciens vainqueurs de courses de bateaux du monde entier.

C'est la première fois que la société recrée une course célèbre au sein du service et la première qu'elle retourne tourner sur les côtes britanniques depuis 2019.

Mon point de vue par Stuart Miles Fondateur et PDG

Je suis un rameur Hydrow depuis environ six mois. Je suis également fan de la Putney Boat Race depuis quelques décennies, ayant à la fois vécu à Putney et eu de nombreux amis qui ont fréquenté Oxford ou Cambridge au fil des ans.



J'ai toujours été intrigué par la difficulté de la course et même si Hydrow n'offre pas une véritable expérience sur l'eau, le fait d'avoir deux barreurs olympiques qui vous crient dessus alors que vous suivez les bateaux sur la rivière est certainement une expérience et vous procure vraiment dans un bosquet.



Lors de ma tentative de course de bateaux, j'ai réussi 5 170 mètres dans le temps imparti de 22 minutes. C'est loin des 6 800 mètres et des temps gagnants de 17 à 20 minutes, mais je suis déjà impatient non seulement de tenter une autre chance, mais de voir si le service prévoit de proposer d'autres courses célèbres auxquelles je pourrai m'attaquer à l'avenir.

Les membres peuvent compléter la rangée pour gagner un badge Hydrow sur mesure pour le droit de se vanter et voir comment leurs résultats se comparent aux équipes d'Oxford et de Cambridge le jour de la course.

Hydrow propose un rameur connecté et environ 500 cours d'exercices, pratiquement tous se déroulant sur l'eau plutôt que dans une salle de sport ou une salle de classe. Cela vous permet de ramer en synchronisation avec l'instructeur qui suit le cours.

Hydrow est au prix de 1 995 £ avec un abonnement mensuel de 38 £ au Royaume-Uni. Lisez notre examen complet d'Hydrow .

Écrit par Stuart Miles. Édité par Rik Henderson.