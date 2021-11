Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous possédez un rameur Hydrow et vous souhaitez y connecter votre Apple Watch . Cest une question logique et qui, selon vous, serait livrée avec une réponse simple, mais malheureusement pas.

LApple Watch ne peut pas se connecter directement à Hydrow via Bluetooth pour être utilisée comme moniteur de fréquence cardiaque , et Hydrow ne peut pas partager directement les entraînements terminés avec lapplication Apple Fitness.

Hydrow déclare que: "Hydrow nest pas compatible avec Apple Watch car il nécessite, entre autres, un code PIN à coupler pour toutes les fonctions de fréquence cardiaque Bluetooth, ce qui le rend actuellement incompatible avec Hydrow. Cest quelque chose qui pourrait potentiellement changer à lavenir , soit avec des modifications apportées à Hydrow, soit avec le développement dune application Apple Watch. Cependant, nous navons aucun calendrier pour lune ou lautre de ces fonctionnalités pour le moment. "

Et avant de demander, Hydrow ne prend pas non plus en chargela plate-forme GymKit dApple qui permet aux équipements de fitness de partager des données et des informations dentraînement directement avec lapplication Apple Fitness.

La bonne nouvelle cependant, cest quil existe des moyens de connecter lApple Watch à Hydrow ou Hydrow à vos données Apple Health et de partager ces entraînements. Lisez la suite pour savoir comment.

Avant de commencer un entraînement sur Hydrow, il est possible dajouter un moniteur de fréquence cardiaque via Bluetooth.

Même si lApple Watch dispose dun moniteur de fréquence cardiaque, comme nous lavons détaillé ci-dessus, vous ne pouvez pas le connecter directement au rameur Hydrow. Au lieu de cela, pour connecter votre Apple Watch à Hydrow, vous devrez acheter un dongle tiers appelé Watch Link qui sert de pont entre votre montre et le rameur Hydrow.

Le Watch Link , qui nest actuellement disponible quaux États-Unis, coûte entre 55 et 60 $ et fonctionne sans fil via ANT+ ou Bluetooth. Une fois quil fonctionne, il vous permettra de surveiller votre fréquence cardiaque sur lécran dentraînement Hydrow et de lui faire enregistrer les données pour une analyse ultérieure.

Il peut également fonctionner avec dautres équipements de fitness, notamment Wahoo, Bowflex, Concept 2, Peloton et autres. Vous naurez pas besoin de le porter, mais il doit être proche de la montre et de lhydrow (30 pieds) pour fonctionner.

Pour le connecter à votre Hydrow, suivez ces étapes :

Téléchargez lapplication Watch Link sur votre téléphone et votre Apple Watch. Ouvrez lapplication sur votre montre, appuyez sur Toucher pour démarrer, puis sur Se connecter maintenant. Approchez le pod de votre Apple Watch pour lappairer (à moins de 1" pour de meilleurs résultats). Sur lécran tactile dHydrow, associez Watch Link comme moniteur de fréquence cardiaque Sélectionnez votre type dentraînement dans lapplication Watch Link. Appuyez sur Row sur Hydrow pour commencer lentraînement !

Il convient de noter que vous devez coupler manuellement le pod Watch Link à lapplication Apple Watch avant de commencer lentraînement, puis dissocier manuellement le pod Watch Link après votre entraînement. Cependant, vous navez pas à faire la même chose avec lHydrow à chaque fois.

Si vous souhaitez enregistrer vos entraînements et partager les données avec Apple Health et donc lapplication Apple Fitness pour compter dans vos bagues, etc., vous devrez créer et connecter un compte Strava à Hydrow.

Les paramètres sont gérés via lapplication Hydrow sur votre téléphone.

Une fois que vous avez un compte Strava, accédez à lapplication Hydrow > Profil > Connexions > et connectez-vous à Strava. Le processus vous amènera à une page de connexion pour approuver la demande.

De retour dans lapplication Hydrow, nous vous recommandons également dactiver « Partager automatiquement les entraînements » pour vous éviter davoir à le faire manuellement à chaque fois.

Cela enregistrera désormais automatiquement vos entraînements sur Strava, qui à son tour partagera vos données dentraînement avec lapplication Fitness afin que vous puissiez les voir lorsque vous vérifiez la progression de votre activité.

Cependant, il nenregistrera toujours pas votre fréquence cardiaque, à moins que vous nayez un moniteur de fréquence cardiaque compatible avec Hydrow ou le Watch Link que nous avons décrit ci-dessus.

Là où les choses peuvent devenir déroutantes, cest que dans lapplication Hydrow, vous pouvez choisir dautoriser Hydrow à lire les données Apple Health pour améliorer vos entraînements et personnaliser votre expérience.

Choisir dapprouver cette fonctionnalité signifie quHydrow peut lire vos données de santé pour sa compréhension, mais ne signifie pas quil peut réécrire ces données dans votre application de santé pour les partager, de la même manière quil le fait avec la connexion Strava.