(Pocket-lint) - Evans Cycles a dévoilé une nouvelle option pour ceux qui recherchent un home trainer à entraînement direct : le Pinnacle HC.

Pinnacle est une marque interne dEvans Cycles et cest la première fois quEvans lance son propre entraîneur turbo. Cette décision a probablement été motivée par la demande croissante de turbo trainers au cours de la dernière année, un turbo intelligent étant lun des achats de verrouillage que de nombreux cyclistes cherchaient à faire.

Le Pinnacle HC suit très bien le modèle du Wahoo Kickr Core, avec un support dépliable, ce qui signifie quil y a une option pour le plier et le ranger.

Cest un turbo à entraînement direct, ce qui signifie que vous devrez ladapter à la cassette pour correspondre à votre vélo, puis retirer votre roue arrière et monter le turbo à la place.

Cela donne de bien meilleurs résultats que les entraîneurs "wheel-on" et Evans Cycles précise quil prendra en charge les cassettes Shimano ou SRAM 8/9/10/11 vitesses, que vous devrez acheter séparément.

Il y a un grand volant dinertie pour simuler une vraie sensation de route, alors quil peut simuler jusquà 2500 watts et une inclinaison de 20 pour cent, ce qui serait une combinaison de test. Il y a un capteur de cadence intégré.

Le Pinnacle HC offre Bluetooth et ANT+ afin que vous puissiez le connecter à votre ordinateur de vélo, PC ou tablette, afin que vous puissiez utiliser des plateformes comme Zwift, TrainerRoad et bien dautres, afin que vous puissiez vous entraîner et concourir depuis chez vous.

Lentraîneur pèse 15 kg et Evans rapporte quil ne crée que 52 dB de son à 19 mph, il nest donc pas bruyant.

Le Pinnacle HC est maintenant disponible pour 599,99 £ chez Evans Cycles.

