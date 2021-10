Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VanMoof, la société connue pour fabriquer certains des vélos électriques les plus modernes et les plus luxueux des grandes villes , a annoncé son produit le plus ambitieux à ce jour. Il sintitule V, et cest loffre la plus rapide de VanMoof, avec une vitesse de pointe de 60 km/h / 37 mph et un design futuriste et robuste pour démarrer.

Cela coûtera 3 500 $ / 3 500 £ au lancement, mais ne vous attendez pas à en monter un avant « fin 2022 » au plus tôt, ces premières commandes nétant envoyées quaux clients initiaux qui paient des frais de réservation de 20 $ / 20 £. Selon toute vraisemblance, la plupart des clients potentiels ne pourront en obtenir quau début de 2023.

Le VanMoof V est toujours léger sur les détails confirmés; Cependant, nous savons quil sera livré avec une batterie de 700 Wh et deux moteurs de roue avant et arrière ainsi que toutes les autres fonctionnalités traditionnelles de VanMoof, telles que Turbo Boost - un bouton en un clic pour obtenir une vitesse, une fonctionnalité anti-voleur, changement de vitesse automatique, et bien plus encore.

Tout comme les autres offres de VanMoof, telles que le S3 et le X3, la batterie centrale ne sera pas amovible, mais vous pourrez cependant ajouter une PowerBank triangulaire qui se trouve dans le cadre du vélo et étend encore plus votre portée. Le PowerBank est, bien sûr, amovible.

Bien quil soit important de noter que les vitesses maximales du VanMoof V dépassent de loin les limites légales autorisées, 25 km/h / 15 mph au Royaume-Uni et 45 km/h / 28 mph aux États-Unis, VanMoof espère que les législateurs modifieront ce que lentreprise appelle les lois « obsolètes ». quelque temps avant la sortie du V.

Le cofondateur de VanMoof, Tiles Carlier, est courageusement optimiste quant à ce que lentreprise appelle son avenir « hyperbike », déclarant « Je crois que ce nouveau type de vélo électrique à grande vitesse peut remplacer complètement les scooters et les voitures en ville dici 2025 ».

En ce qui concerne les pays dans lesquels le vélo sera lancé lannée prochaine, la société promet un premier déploiement aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Meilleurs trackers de fitness 2021: Les meilleures bandes dactivité à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 2 Août 2021 Notre guide des meilleurs trackers de fitness disponibles, vous aidant à compter les pas, à suivre les calories, à surveiller votre fréquence

Et noubliez pas de consulter la critique de Pocket-lint sur le VanMoof S3 ici .