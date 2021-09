Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Whoop a annoncé la dernière itération de sa gamme de trackers de fitness , le Whoop 4.0.

Comme toujours, lentreprise se concentre beaucoup sur lenregistrement de la tension dactivité du porteur et la fourniture de recommandations de récupération, bien que le tracker basé sur un abonnement puisse désormais être placé autour du corps via la propre ligne de vêtements de Whoop - Whoop Body - ainsi que le poignet .

Et bien que la flexibilité de placement de la dernière génération soit un ajout intéressant, il y a en fait beaucoup de changements importants au sein du tracker lui-même.

Dans ce qui semble être une tentative de remédier à certains des problèmes de précision de la fréquence cardiaque qui ont affecté le Whoop Strap 3.0, il y a maintenant cinq LED sur la matrice du dessous - trois vertes, une rouge et une infrarouge - par opposition à seulement deux capteurs verts.

Dans ce cadre, la température de la peau et loxygène dans le sang seront désormais également suivis, ainsi quun suivi cardiaque continu, qui continue de prendre en compte la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.

Il y a aussi une toute nouvelle conception de batterie. Whoop dit que le tracker 4.0 est le premier produit au monde à utiliser la nouvelle batterie à anode au silicium de Sila, qui devrait offrir une durée de vie plus longue et une densité dénergie plus élevée. Il est également désormais étanche et, bien quil soit 33% plus petit, peut toujours atteindre la même durée de vie de cinq jours que les modèles précédents.

Comme nous lavons vu avec certains trackers Fitbit , Whoop 4.0 sera capable de surveiller le sommeil de lutilisateur et de fournir aux utilisateurs des alertes haptiques pendant lheure de réveil optimale.

Alors, quen est-il de la possibilité de placer le tracker ailleurs sur le corps ?

Eh bien, Whoop Body fait ses débuts aux côtés de Whoop 4.0, qui est essentiellement un vêtement dexercice sur mesure pour lappareil.

La « Collection Training » comprend des soutiens-gorge de sport, des hauts de compression, des leggings, des shorts et des boxers de sport, tandis que la « Collection Intimates » comprend des brassières et des boxers de tous les jours.

10 meilleurs cadeaux de fitness pour Noël 2020 Par Max Freeman-Mills · 9 Septembre 2021

Grâce à ce que la société a appelé Any-Wear Detection, le tracker est capable didentifier si le tracker fonctionne à partir du torse, de la taille, du mollet ou du poignet.

Lintroduction de Whoop Body peut être considérée comme un mouvement légèrement cynique dans les vêtements intelligents, mais cela a également beaucoup de sens sur le papier, car les trackers au poignet ne sont pas toujours pratiques et lendroit le plus précis pour un appareil optique. traqueur pour sasseoir.

Compte tenu de nos propres problèmes avec la précision de Whoop Strap 3.0 également, et les nouvelles fonctionnalités au cœur du tracker devraient enfin aider la technologie à faire correspondre lexpérience complète et excellente de lapplication.

Nous testerons le Whoop 4.0 au cours des prochaines semaines, alors restez dans les parages pour notre examen complet. Et si vous souhaitez en acheter un, sachez que le 4.0 est inclus avec un abonnement Whoop , qui coûte aussi peu que 18 $ par mois.