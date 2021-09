Strava abandonne lexigence dabonnement pour la fonction de suivi en direct

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Strava a fait des allers-retours avec les fonctionnalités quil propose gratuitement ou avec un abonnement ces dernières années. Mais il a maintenant rendu lune de ses fonctionnalités utiles gratuite pour tous les utilisateurs de lapplication.

Cette fonctionnalité est Beacon, loption de suivi en direct qui permettra aux autres de suivre votre itinéraire et de vérifier où vous vous trouvez. Pour ceux qui partent pour de longues randonnées ou des courses, il offre une tranquillité desprit à la famille qui peut simplement vérifier où vous en êtes.

Auparavant, cela était inclus dans loffre dabonnement de Strava , mais maintenant tout le monde peut lutiliser - tant que vous utilisez lapplication Strava sur votre smartphone.

Cest une chose importante à noter, car cela ne sétend pas aux autres itérations du service - si vous utilisez Apple Watch ou un appareil Garmin pour démarrer automatiquement Beacon, cela ne sappliquera pas (cependant, il existe dautres services tels que celui de Garmin suivi en direct via Garmin Connect que vous pouvez utiliser gratuitement à la place).

Les principaux bénéficiaires seront ceux qui suivent leurs sorties, courses ou autres activités et emportent leur smartphone avec eux.

Strava a récemment procédé à une refonte complète de lapplication et elle est extrêmement populaire auprès des personnes actives pour le suivi de toutes leurs activités, quelle que soit la plate-forme quelles utilisent pour surveiller ces activités.

Bien que lapplication pour smartphone soit un excellent premier port descale, la synchronisation est facile depuis Apple Watch, Polar, Garmin et de nombreux autres appareils de sport, vous permettant dutiliser Strava comme plate-forme unique pour suivre tous vos efforts, plutôt quune plate-forme différente pour chacun dispositif.

Le service dabonnement Summit de Strava offre beaucoup plus dinformations sur les performances, permet une gamme beaucoup plus large de fonctions du service et est recommandé à tous ceux qui souhaitent suivre leur mode de vie actif.