Incus Nova vise à être le portable de sport et de fitness le plus complet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Nova, dIncus Performance, vise à être le portable le plus complet pour la collecte de données dans le sport.

Le triathlon est en vue, fournissant des données plus précises pour les trois sports, pour stimuler lentraînement et surveiller plus précisément les performances.

Incus Nova a été lancé à lorigine en 2019 en tant quoutil pour la natation. Cest un petit appareil que vous pouvez glisser dans des vêtements compatibles qui maintiennent lunité au sommet de votre colonne vertébrale, où il peut utiliser les capteurs intégrés pour collecter une gamme complète de données.

Nous disons gamme complète, mais lIncus Nova sintéresse davantage au mouvement quaux mesures dentraînement courantes utilisées par des appareils tels que les montres.

En tant que tel, il ny a pas de moniteur de fréquence cardiaque ni de GPS, donc il ne vous dira pas à quel point vous avez couru ou à quelle vitesse, mais vous donnera un meilleur aperçu de la façon dont vous avez couru - ce qui est la chose importante.

LIncus Nova est désormais plus quune simple aide à la nage. Elle a été mise à jour pour couvrir la course à pied, avec lavantage que, contrairement à une montre, elle peut mesurer plus précisément ce qui se passe des deux côtés de votre corps plutôt que sur un seul bras.

Le cyclisme est le prochain objectif, qui complétera la sainte trinité et vous donnera le package complet en matière de triathlon - et nous savons que les triathlètes aiment les données et veulent toujours plus dinformations sur la façon dont ils peuvent améliorer leur forme pour augmenter leurs performances.

Les données proviennent des capteurs MARG embarqués qui peuvent mesurer le mouvement dans une gamme de directions et renvoyer des mesures telles que la puissance de course, la cadence, lallure, laccélération et la décélération au décollage et à latterrissage, léquilibre entre la gauche et la droite.

Grâce à lapplication Incus Cloud, les données seront toutes synchronisées avec votre téléphone afin que vous puissiez regarder de plus près ce que vous faites - avec des informations pour vous dire ce que tout cela signifie. À partir de là, vous pouvez viser à apporter des améliorations pour éviter les blessures ou pour améliorer vos performances.

Nous mentionnons quil ny a pas de fréquence cardiaque incluse: vous pourrez lier le Nova à dautres capteurs de fréquence cardiaque, tels quune sangle de bras ou de poitrine séparée, ou à certaines montres - bien que la connectivité de la montre intelligente soit actuellement répertoriée comme "à venir" sur le site Web dIncus Performance.

Nous imaginons que la connexion aux ordinateurs de vélo suivrait, de sorte que, en fin de compte, vous disposez dun emplacement pour toutes vos données, plutôt que davoir à rechercher des applications distinctes, lune dIncus et lautre de Garmin (par exemple).

Linconvénient actuel du système Incus Nova est que vous devez utiliser les vêtements fournis par Incus, avec des t-shirts, des gilets, une trifonction tous disponibles, ainsi quune sangle en T que vous pouvez porter comme harnais pour lappareil sous dautres vêtements de sport normaux.

LIncus Nova coûte 199,99 £ dans le cadre dun forfait (soit un forfait de natation ou de course) qui comprend également laccès à la plate-forme Incus Cloud pour ces sports.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 30 Juillet 2021

Cest une approche intéressante pour collecter et analyser des données, allant au-delà de ce que vous obtiendrez dun appareil portable typique - la question est de savoir si vous êtes suffisamment sérieux au sujet de votre sport pour avoir besoin des informations supplémentaires que la plate-forme apportera.