(Pocket-lint) - La société de soins de santé Omron a annoncé un appareil domestique 2 en 1 pour la surveillance simultanée de lélectrocardiogramme et de la pression artérielle.

LOmrom Complete est conçu pour aider à détecter la fibrillation auriculaire - rythme cardiaque rapide ou irrégulier. Ce type darythmie est la cause la plus fréquente daccident vasculaire cérébral, donc des contrôles réguliers à domicile pour les personnes les plus à risque peuvent anticiper tout problème ultérieur.

Il se combine avec un iPhone ou un appareil Android exécutant lapplication dédiée Omrom Connect pour suivre les mesures et même les partager en toute sécurité avec un médecin.

« Nous avons développé Complete pour rendre lidentification de la principale cause dAVC plus accessible et routinière », Lucía Prada, directrice marketing dOmron.

« LAFib peut ne présenter aucun symptôme et peut ne pas être présent lors des visites chez le médecin car les épisodes vont et viennent, ce qui signifie quil nest souvent pas diagnostiqué. patients à risque et partagés avec les médecins généralistes pour augmenter ces chances aux côtés de leurs lectures habituelles de pression artérielle, sans aucun inconvénient supplémentaire. »

Lappareil comprend un brassard pour la surveillance de la pression artérielle, des capteurs délectrodes (deux en haut, deux sur les côtés) pour prendre des lectures ECG de vos doigts et pouces, et une station daccueil pour smartphone. Il se couple avec votre combiné via Bluetooth.

Le système Omron Complete est disponible dès maintenant, au prix de 199 £.

