Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VanMoof fabrique quelques-uns des vélos électriques les plus agréables du marché en ce qui concerne la qualité de conduite - ses S3 et X3 sont somptueux à utiliser, offrant une foule de fonctionnalités intelligentes et une conduite extrêmement douce.

Cependant, il nexiste pas encore de vélo électrique parfait, et VanMoof a préparé quelques améliorations pour ses vélos. Le premier se présente sous la forme dun tout nouvel accessoire - le PowerBank, une nouvelle batterie externe. Il sadapte parfaitement au cadre de votre vélo VanMoof pour ajouter une plage supplémentaire décente en fonction du niveau dassistance que vous utilisez.

Vous obtiendrez en tout 45 à 100 km supplémentaires, ajouter 2,8 kg de poids à votre vélo et bénéficier de beaucoup plus de flexibilité pour charger votre vélo, car le PowerBank est entièrement détachable et peut être rechargé à lintérieur pendant que vous laissez votre vélo dehors. Il pourra également recharger la batterie principale du vélo, que vous soyez à larrêt ou en déplacement.

Cela nest pas trop bon marché, cependant - une PowerBank coûte 348 $, 348 € ou 315 £ plus les frais de port si vous ne lobtenez pas en même temps quun vélo. Pourtant, la gamme offerte par le X3 et S3 est déjà incroyablement solide sans un, donc ce nest guère un coût supplémentaire que tout le monde devra supporter.

VanMoofs a également apporté quelques améliorations aux vélos eux-mêmes, bien que rien de suffisamment substantiel pour justifier un changement de nom. Ils obtiennent des écrans matriciels légèrement plus clairs pour afficher la vitesse et dautres informations pendant que vous roulez, des volets et des pédales dailes redessinés, ainsi quun meilleur câblage interne.

Aucune de ces touches supplémentaires ne révolutionnera lexpérience réelle de lutilisation dun VanMoof, mais il semble que cela devienne un excellent choix sur le marché concurrentiel des vélos électriques.

Écrit par Max Freeman-Mills.