(Pocket-lint) - Acheter un vélo à distance na jamais été une tâche facile - à moins davoir une vaste expérience, cela peut être un peu un cauchemar de savoir exactement quelle taille et quel type de cadre vous conviennent.

Cest quelque chose qui pourrait devenir plus facile une fois que se rendre dans les magasins de vélo est plus facilement autorisé et plus sûr, mais trouver des solutions pour ceux qui ne peuvent pas sortir est toujours extrêmement précieux.

MyVeloFit a pris cet objectif et a fonctionné avec lui, créant un ajustement de vélo virtuel qui utilise lIA pour vous informer du type de cadre le mieux adapté à votre type de corps, sur la base de vidéos de vos étirements et de votre cyclisme.

Il divise votre corps en segments et examine comment vous vous déplacez pour voir si votre ajustement actuel du vélo peut vous inhiber ou vous causer de la douleur, puis vous donne une analyse de cet ajustement.

De plus, le site lancera bientôt un service pour convertir ces données en une recommandation optimisée par lintelligence artificielle pour vous - bien que cela se limite aux clients payants plutôt quà ceux qui utilisent le niveau de service gratuit.

Il reste à voir si le système de MyVeloFit fonctionne suffisamment bien pour accélérer le rythme et les utilisateurs, mais lidée de base est certainement solide. Même avant la pandémie, être capable de faire des choses à la maison sera toujours une commodité bienvenue.

Écrit par Max Freeman-Mills.