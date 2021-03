Le dernier moniteur de fréquence cardiaque de Myzone peut être porté sur la poitrine, le bras ou le poignet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier moniteur de fréquence cardiaque de Myzone est un moniteur de fréquence cardiaque PPG et ECG interchangeable qui peut être utilisé sur la poitrine, le bras ou le poignet.

Le tracker MZ-Switch coûte 159,99 $ / 139,99 £ et reste fidèle à la philosophie de Myzone consistant à récompenser leffort par rapport à la forme physique. Il bénéficie dune autonomie de trois à six mois sur une seule charge en fonction de lutilisation, lutilisation de la poitrine seule étant la moins gourmande en énergie.

Le tracker prend en charge Ant + et Bluetooth et dispose dune mémoire intégrée de 36 heures. Comme vous vous en doutez, il peut se connecter à votre téléphone, à des applications et appareils tiers, tels que Apple Watch, Samsung Watches, Android Wear, Strava, Garmin, MapMyRun et Apple Health, ainsi que lapplication Myzone. Vous pouvez également participer à des entraînements à domicile depuis votre salle de sport à laide de MZ-Remote.

MyZone dit que pour tous les exercices, à lexclusion de la natation, mais y compris ceux qui impliquent des mouvements ou des flexions lourds du poignet comme laviron, lhaltérophilie, le HIIT ou la course à pied, lavant-bras ou la sangle de poitrine doivent être utilisés. Pour activer les lectures PPG pour le poignet et lavant-bras, vous devez appuyer sur un petit bouton sur le côté du MZ-Switch pour activer la lecture optique.

Le suivi basé sur la poitrine - la force traditionnelle de Myzone - continue de fournir une précision ECG de 99,4% et peut être utilisé pour tous les exercices sauf la natation. Comme avec le tracker MZ-3 de Myzone, il vous suffit de mettre la ceinture pectorale avec le module MZ-Switch et cela activera automatiquement la lecture de lECG.

"Le nouveau MZ-Switch fait la moitié de la taille", a expliqué le PDG de Myzone, Dave Wright, lors dun briefing avec Pocket-lint. "Donc, si vous pouvez voir que là-bas, cest la moitié de la taille, et nous lappelons linterrupteur, parce que vous pouvez le fermer, puis le mettre sur votre poignet, le boutonner, le mettre sur votre avant-bras, vous pouvez le mettre sur un soutien-gorge de sport, vous pouvez le boutonner sur un t-shirt élégant. Et tout lintérêt à ce sujet est que cela dépend de la modalité de votre exercice. "

"Lorsque vous vous entraînez à lextérieur, il se connecte à votre smartphone et à votre smartwatch. Vous pouvez donc avoir votre vignette sur votre Apple Watch sur votre montre Samsung sur votre montre Android. Mais le point essentiel à ce sujet est que nous voulions en faire le plus polyvalent ... et véritablement suivre votre activité ».

