Specialized a une nouvelle version de son Turbo Levo eMTB et cest une bête

(Pocket-lint) - Specialized a annoncé une nouvelle version du vélo de montagne électrique Turbo Levo, voulant être leMTB le plus capable et le plus agile que vous puissiez acheter.

Le Levo est basé sur le Stumpjumper EVO de Specialized avec un cadre entièrement en carbone, offrant 150 mm de débattement de la suspension arrière.

Il utilise un design mulet, avec une roue arrière de 27,5 pouces et un avant de 29 pouces, visant à rendre le vélo plus maniable, tout en conservant la puissance.

Il y a un nouveau moteur Turbo Full Power System 2.2 assis en son cœur, ainsi que lunité de commande MasterMind pour vous assurer que vous avez la puissance quand vous le voulez et en avez besoin, et les données que vous pouvez consulter.

Il existe une compatibilité avec dautres capteurs - comme un capteur de fréquence cardiaque ANT + - pour intégrer plus de données, et avec les mises à jour en direct, votre vélo saméliorera progressivement avec le temps. Jespère que votre circonscription le sera aussi.

En combinaison avec lapplication Mission Control, vous serez également en mesure de cartographier votre consommation dénergie tout au long de votre trajet pour vous assurer de ne pas vous retrouver avec des piles vides pour la dernière ascension meurtrière.

Lorsque nous avons examiné le modèle sortant du Turbo Levo , nous avons constaté que la puissance était délivrée en douceur, ce qui signifie que vous navez pas à penser à ce quil fait - vous pouvez simplement monter et rouler.

Il y a un couple de 90 Nm et une puissance de pointe de 565 W de la batterie de 700 Wh avec contrôle sur le guidon pour augmenter ou diminuer la puissance par incréments de 10%. Specialized dit que vous obtiendrez 5 heures de conduite avec la batterie de 700 Wh, mais bien sûr, cela dépend de ce que vous essayez de faire.

Le vélo lui-même est disponible en six tailles différentes et vous pouvez également modifier la géométrie, en ajustant langle de la tête ou la hauteur du boîtier de pédalier pour personnaliser davantage les choses.

Sur le modèle Expert, vous regardez SRAM X01 Eagle pour la cassette 12 vitesses 10-52, avec un plateau 32 à lavant. Les roues transversales se trouvent à lavant et à larrière (de différentes tailles) avec des freins à disque hydrauliques SRAM.

Comme précédemment, il existe trois grades de Levo:

Expert: 8 750 £

Pro: 10 750 £

S Works: 13000 £

Au fur et à mesure que vous augmentez les modèles, vous trouverez des composants améliorés, comme des roues en carbone sur le Pro, et le passage au changement de vitesse électronique SRAM Eagle ASX sur le S Works, entre autres avantages.

Le modèle Expert est maintenant disponible chez les revendeurs spécialisés, les modèles Pro et S Works seront disponibles cet été.

Écrit par Chris Hall.