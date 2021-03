Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zwift, la plate-forme virtuelle de course et de cyclisme, aspire depuis longtemps à produire son propre matériel plutôt que de dépendre de fournisseurs tiers - et il semble maintenant quelle ait trois produits matériels de cyclisme en préparation.

DC Rainmaker approfondit dans un article détaillant ses spéculations sur ce que lannonce dune annonce demploi pour la gestion de la chaîne dapprovisionnement de Zwift signifie vraisemblablement. La description de lannonce précise que Zwift est "en train de lancer trois produits de fitness à domicile, que Zwift fabriquera et livrera directement aux clients du monde entier".

Nous sommes réticents à dire trois entraîneurs turbo, en particulier, car il y a de fortes chances que lun des produits soit un vélo intelligent à part entière pour rejoindre un entraîneur de base et un entraîneur turbo à entraînement direct plus avancé. Zwift voudra couvrir tous les prix et toutes les éventualités car, après tout, il sagit dun modèle dabonnement - et, à 11,99 £ / 14,99 $ par mois, cest de là que provient son flux de trésorerie.

Engager les nouveaux Zwifters avec un produit qui peut les attirer vers la plate-forme, ou un nouveau produit qui va au-delà des offres tierces actuelles - bien que le Tacx Neo 2T Smart et le Wahoo Kickr V5 soient tous deux de superbes inciter les abonnés existants à investir dans un nouveau kit.

DC Rainmaker poursuit en détail doù il pense que le kit viendra, car un processus de fabrication chinois confirmé exclut un certain nombre de partenariats, ce qui signifie probablement que Magebe est un producteur potentiel - mais non confirmé - de la nouvelle gamme de produits Zwift. Il est également noté que plusieurs partenaires sont sur les cartes, donc comment cela se manifestera dans le kit réel est quelque chose que nous surveillerons avec un vif intérêt.

Écrit par Mike Lowe.