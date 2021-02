Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie de la santé a été un domaine de croissance massive au cours des 20 dernières années. Il ny a pas si longtemps, un cardiofréquencemètre était un équipement spécialisé, trouvé dans les laboratoires ou sur des athlètes délite.

Mais maintenant, il existe des capteurs de fréquence cardiaque emballés dans de nombreux appareils, à une gamme complète de prix, ce qui facilite plus que jamais le suivi de votre fréquence cardiaque et son utilisation dans vos activités dentraînement et de fitness.

Mais de quoi sagit-il? Voici un guide simple sur la surveillance de la fréquence cardiaque, pourquoi cest utile, comment lutiliser et quels appareils sont disponibles.

La plus grande question est "pourquoi?" Pourquoi les gens surveillent-ils leur fréquence cardiaque? À quoi ça sert?

Simple: votre fréquence cardiaque est un très bon moyen de mesurer en temps réel limpact dune activité sur votre corps.

Pendant que vous faites de lexercice, votre fréquence cardiaque augmente pour pomper plus de sang autour de votre corps, fournir de loxygène et éliminer les sous-produits de déchets vers et depuis vos muscles. Il se passe beaucoup plus de choses dans le système cardiovasculaire que cela, mais cest le processus de base.

Un exercice plus léger entraîne une augmentation plus faible de la fréquence cardiaque et un exercice plus intense produit une augmentation plus importante. En surveillant votre fréquence cardiaque, vous pouvez avoir une idée quantifiable de vos efforts et cela signifie que vous pouvez lutiliser pour guider votre entraînement et mesurer vos performances.

Surtout, en surveillant votre fréquence cardiaque, vous pouvez savoir si vous vous entraînez à la bonne intensité pour obtenir les résultats souhaités.

Avec un large accès aux données de fréquence cardiaque, lentraînement de fréquence cardiaque est désormais une chose facile à impliquer. De nombreux programmes dentraînement, directement ou indirectement, sont liés à la fréquence cardiaque et aux zones de fréquence cardiaque.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous faites de lexercice - pour perdre du poids, pour obtenir un record personnel lors de votre prochaine course, pour augmenter vos performances le jour du match - la surveillance de la fréquence cardiaque peut vous aider à concentrer vos efforts pour vous assurer que vous vous entraînez à la bonne intensité.

Lentraînement à la fréquence cardiaque met laccent sur latteinte de zones spécifiques, personnalisées pour vous, afin que vous sachiez que vous travaillez assez dur, ou de manière critique, pour ne pas en faire trop. Parce que la fréquence cardiaque est centrée sur lindividu, cela signifie que vous pouvez vous entraîner sans avoir à atteindre des mesures de vitesse ou de distance que vous ne pourrez peut-être jamais atteindre. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur latteinte de votre fréquence cardiaque cible.

La convergence étant la grande tendance technologique de ces dernières années, la plupart des gens recevront un moniteur de fréquence cardiaque dans le cadre dun autre appareil. Il nest plus nécessaire que ce soit un appareil spécialement conçu pour le sport, la plupart des montres intelligentes offrant désormais cette fonction, ainsi que de nombreux bracelets de fitness.

Il existe deux types dappareils portés: optiques et électriques. Le capteur optique utilise la lumière pour détecter la fréquence cardiaque à travers la peau, tandis que lélectrique détecte les signaux électriques du rythme cardiaque.

Voici quelques exemples:

Apple Watch a été un choix extrêmement populaire, y compris un moniteur de fréquence cardiaque optique depuis la version originale en 2014. Les performances du capteur de fréquence cardiaque se sont améliorées au fil des générations et la Watch SE offre un excellent équilibre entre rapport qualité-prix et fonctionnalités. Il existe également un GPS pour suivre vos sports, en plus de toutes ces fonctions de smartwatch, avec également une intégration dans Apple Fitness +.

Il existe un grand nombre dappareils Garmin parmi lesquels choisir. Ils sont conçus pour le sport et le fitness et tous les modèles récents ont un capteur de fréquence cardiaque optique à larrière, que vous choisissiez Forerunner, Fenix, Vivo, Venu ou autres. Les fonctions sont destinées aux modes de vie actifs, avec beaucoup de soutien pour lentraînement de la fréquence cardiaque, des zones personnalisées, des entraînements dans ces zones et dautres points de rétroaction.

Polar a été lune des premières marques à proposer des moniteurs de fréquence cardiaque commerciaux et elle est toujours présente, avec une gamme dappareils de sport offrant un suivi optique de la fréquence cardiaque. À linstar de Garmin, ils fournissent une assistance pour les sports, des conseils sur les zones et des commentaires sur vos performances et vos programmes dentraînement basés sur la fréquence cardiaque.

Fitbit propose des appareils de fitness depuis de nombreuses années. Les modèles moins chers se concentrent sur le mouvement, mais beaucoup offrent désormais également un suivi optique de la fréquence cardiaque. Encore une fois, en mettant laccent sur le fitness, vous pouvez obtenir des conseils sur les zones, les plans dentraînement et des commentaires sur vos performances.

Les sangles pectorales sont considérées comme les plus précises, utilisant des signaux électriques pour détecter la fréquence cardiaque. Linconvénient est que vous devez porter la sangle autour de votre poitrine. Les sangles pectorales modernes prennent en charge des fonctions supplémentaires, la connectivité Bluetooth et ANT +, permettant une connexion à dautres appareils (téléphones, ordinateurs portables, appareils de sport, ordinateurs de vélo) et certains, comme le Garmin HRM-Pro, utilisent des capteurs supplémentaires pour fournir des mesures avancées pour certains sports, sils sont utilisés avec un appareil Garmin compatible.

Retirer le capteur de lappareil peut vous laisser avec quelque chose comme le Polar Verity Sense, qui nest quun capteur optique que vous pouvez porter pour recueillir des données cardiaques. Lavantage de cette offre est quelle est moins chère et plus pratique quune ceinture pectorale, mais quelle peut à nouveau ajouter des données à une gamme dautres appareils, ce qui en fait une option facile pour les cyclistes ou ceux qui souhaitent utiliser une application sur leur téléphone pour leurs entraînements.

Vous constaterez souvent que des capteurs de fréquence cardiaque sont intégrés aux appareils de gym. Les plaques de préhension ou les capteurs tactiles des tapis de course, des machines à vélo ou des vélos elliptiques vous donneront un rapport de votre fréquence cardiaque sur lécran. Bien quils ne vous donnent pas la surveillance persistante et la commodité dun appareil usé, ils peuvent vous donner des conseils sur votre fréquence cardiaque.

De nombreux appareils qui suivent votre fréquence cardiaque vous demanderont vos informations de base, comme votre âge. Ensuite, votre fréquence cardiaque maximale est approximée en soustrayant votre âge de 220.

Les zones cibles sont ensuite calculées en pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale.

La zone cible pour une activité modérée se situe entre 50 et 70 pour cent de votre maximum; lobjectif pour une activité vigoureuse se situe entre 70 et 85% du maximum, selon l American Heart Association .

Donc, pour une personne de 40 ans, cela donnerait une fréquence cardiaque maximale de 180 bpm (220 - 40 = 180). Ensuite, une activité modérée se situerait entre 90 et 126 bpm et une activité vigoureuse entre 126 et 153 bpm.

En réalité, cest une approche très basique et de nombreux appareils de fréquence cardiaque et programmes dentraînement utiliseront quatre ou cinq zones à la place:

Zone 1: très légère, 50-60 pour cent

Zone 2: lumière, 60-70 pour cent

Zone 3: modérée, 70 à 80%

Zone 4: difficile, 80-90 pour cent

Zone 5: très dur, 90-100 pour cent

Cela donnera une bien meilleure gamme de conseils, car vous pouvez tenir compte de la récupération dans les zones basses ou de lentraînement par intervalles au sommet. La plupart des suiveurs de fréquence cardiaque ci-dessus vous donneront des informations sur la zone à la fin dune activité, afin que vous puissiez voir les avantages de cette séance dentraînement, tout en suivant la zone pendant lactivité.

Ne vous inquiétez pas, vous navez pas à calculer cela à la volée. Souvent, vous pouvez regarder votre montre de sport et voir les commentaires colorés de la zone, allant généralement du bleu clair pour la zone 1 au rouge pour la zone 5 ou similaire.

Certains appareils vous permettront de saisir des zones personnalisées (si vous êtes un utilisateur plus avancé) ou mettront à jour vos propres valeurs en fonction de vos performances. Par exemple, certains appareils Garmin peuvent mettre à jour vos zones en fonction de vos performances, avec des valeurs personnalisées pour la course, le cyclisme et la natation.

Cela signifie quà partir dun calcul de base de 220 ans, ils peuvent évoluer pour être beaucoup plus personnalisés pour vous et vos performances dans le monde réel.

Une fois que vous êtes conscient de ces zones, elles peuvent être utilisées pour vous guider vers un entraînement plus efficace. La plupart des programmes dentraînement utiliseront ces zones pour différencier les types dentraînement afin datteindre les objectifs que vous avez choisis.

Alors que beaucoup pensent augmenter la vitesse en courant plus vite, un programme dentraînement équilibré comprendra des choses comme des courses de récupération de faible intensité. Ici, il ne sagit pas datteindre ces zones élevées, mais de passer du temps dans les zones inférieures qui est important.

Cest pourquoi lentraînement à la fréquence cardiaque est important - car il peut tout aussi bien vous dire quand vous travaillez trop dur, ainsi que lorsque vous ne travaillez pas assez dur. Par exemple, de nombreux coureurs débutants courront à une fréquence cardiaque vraiment élevée. Cela peut souvent être insoutenable - et courir plus lentement serait mieux pour eux, leur permettant de profiter de la course, de réduire limpact et de réduire le temps de récupération.

Il existe des entraînements gratuits que vous pouvez choisir parmi la plupart des principales plates-formes - et de nombreuses autres ressources en ligne - mais si vous choisissez dutiliser quelque chose comme un appareil Garmin ou Polar, vous constaterez quils ont des programmes dentraînement suggérant des types dentraînement qui sont souvent directement liés aux zones de fréquence cardiaque ci-dessus.

Les plates-formes de fitness - Garmin Connect, Strava, Polar Flow (ci-dessus) et autres - vous montreront les données de fréquence cardiaque et les zones de fréquence cardiaque, il est donc très facile de trouver et de visualiser ces données. Naturellement, des appareils comme Garmin créeront pour vous des programmes dentraînement basés sur la fréquence cardiaque, ce qui vous suggérera de passer un certain temps dans une zone particulière. Il utilisera ensuite votre montre pour vous alerter si vous êtes trop haut ou trop bas, afin que vous puissiez ajuster votre intensité en fonction de lentraînement.

Votre fréquence cardiaque au repos (RHR) est la vitesse à laquelle votre cœur bat lorsque vous ne faites rien. Cela varie dune personne à lautre, la British Heart Foundation affirmant que nimporte où entre 60 et 100 bpm est normal.

Votre biologie individuelle joue un rôle ici - certaines personnes seront inférieures - ce qui est le plus important à propos de RHR, cest que cela vous donne une bonne idée de votre repos. Connaître votre RHR moyen vous permettra de détecter facilement lorsque vous êtes stressé ou fatigué, car votre fréquence cardiaque sera supérieure à la moyenne.

Cest, essentiellement, comment un appareil peut mesurer le stress. Si vous ne bougez pas, mais que votre RHR est supérieur à votre moyenne normale, votre corps fait quelque chose, peut-être lutter contre linfection, peut-être que vous êtes trop fatigué, ou peut-être que vous répondez à une augmentation de ladrénaline parce que vous êtes anxieux ou excité.

Là encore, la fréquence cardiaque au repos est souvent surveillée par des appareils dotés dun moniteur de fréquence cardiaque. Si vous vous sentez épuisé, vous constaterez peut-être que votre RHR est plus élevé que la normale, un bon indicateur que vous devriez y aller doucement.

Écrit par Chris Hall.