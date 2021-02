Will Carling: Les capteurs et les données sont lavenir du rugby

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le championnat de rugby Guinness Six Nations étant bien engagé, vous avez peut-être déjà vu à quel point les statistiques dynamiques en direct fournies par Amazon Web Services ont amélioré lexpérience de visionnage.

Utilisés pour la première fois lannée dernière, les statistiques de match (prédicteur de coups de pied, visites aux 22, emplacements de mêlée et de roulement, tacles dominants et jeu de puissance) sont encore plus importantes étant donné que nous ne pouvons actuellement pas assister aux matchs nous-mêmes.

En utilisant la technologie dapprentissage automatique et danalyse de données, ils nous aident à nous intégrer au sport de manière plus significative, alors que nous les regardons depuis nos canapés.

Cependant, ce ne sont pas les seules innovations technologiques qui profiteront au rugby dans les saisons à venir. Comme lancien capitaine de lAngleterre et ambassadeur AWS Six Nations, Will Carling, nous la dit lorsque nous lavons récemment rencontré, la sécurité peut également être grandement améliorée grâce à la technologie.

«Je pense que les capteurs dans les pare-dents pourraient aider massivement en termes de gestion des commotions cérébrales et des coups au cerveau», a-t-il expliqué. "En les surveillant régulièrement à lentraînement, pas seulement lors des matchs, je pense que les joueurs, les parents, tout le monde se sentiraient beaucoup plus en confiance pour jouer au rugby.

"Sachant que votre cerveau est surveillé très attentivement par les médecins et léquipe médicale plutôt que de simplement ce que vous ressentez, cest un domaine dans lequel je pense que la technologie pourrait vraiment aider le rugby."

Il est certainement logique dutiliser un protège-dents pour plus quune simple protection. En effet, Opro est une société qui fabrique déjà des boucliers dotés dune technologie de capteur capable de surveiller les chocs à la tête. Carling aimerait sans doute en voir plus.

Il aimerait également voir dautres données collectées via des capteurs, à des fins dentraînement et même pour aider les arbitres lors de grands matchs: "Si vous aviez des capteurs dans les épaules, pour la mêlée, vous seriez en mesure de vous dire doù vient la puissance. , quels sont les angles, tout ce genre de choses », nous a-t-il dit.

"Cela donnerait aux arbitres et aux TMO (officiels de match de télévision) un aperçu réel de la raison pour laquelle cette mêlée sest effondrée? Vous savez, la regardait-il à lœil nu? Vous ne savez vraiment pas. Alors je pense que ça peut être vraiment utile."

En gros, nous avons toute cette technologie à portée de main, pourquoi ne pas lutiliser? Nen faites pas trop, a également averti Carling: "Dans le sport, les capacités émotionnelles et mentales seront toujours aussi cruciales. Ainsi, les données peuvent aider massivement, mais cela nenlève rien au fait que les joueurs ont être dans le bon état desprit et gérer la pression et les scénarios au fur et à mesure quils se présentent. "

Vous pouvez écouter lintégralité de notre entretien avec Will Carling dans le Podcast Pocket-lint de cette semaine (épisode 90) disponible demain 12 février 2021.

Écrit par Rik Henderson.