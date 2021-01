Wahoo Kickr Direct Connect câblera votre home trainer pour de meilleures performances de conduite virtuelle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wahoo a annoncé un accessoire ennuyeux mais important: le Kickr Direct Connect.

Si vous êtes le propriétaire du dernier Wahoo Kickr, vous avez peut-être remarqué quil y a une connexion à larrière que vous navez pas pu utiliser. Cest quelque chose que nous avons noté dans notre examen du Kickr V5 et cela vous permet de connecter physiquement votre Kickr à votre routeur.

Cest aussi simple que cela puisse paraître, fournir une connexion Ethernet afin que votre home trainer puisse accéder directement à votre réseau plutôt que davoir à utiliser le Wi-Fi. Comme le savent tous les amateurs de divertissement à domicile, il est toujours préférable davoir une connexion câblée plutôt que dutiliser la commodité du sans fil, car vous supprimez lun des points de défaillance potentiels.

Avec une augmentation du nombre de personnes utilisant des applications dentraînement virtuelles telles que Trainer Road et Suf (Sufferfest), avoir une connexion solide signifie que vous êtes plus susceptible dobtenir des résultats précis - et dans les applications qui sont compétitives, cela signifie un terrain de jeu qui est plutôt plus de niveau.

Il y aura un support supplémentaire pour les options tierces à lavenir, et selon Cycling Weekly , cela inclut Zwift, qui figure en tête de liste de nombreuses personnes.

Au-delà dune meilleure connexion, le DirCon Kickr vous permettra de placer votre entraîneur dans un bureau de jardin ou un sous-sol sans avoir à vous soucier de la sécurisation dun bon signal Wi-Fi. Cela peut vous voir utiliser des adaptateurs CPL ou vous connecter à un commutateur Ethernet que vous avez configuré pour alimenter votre ordinateur ou votre centre de divertissement.

Le nouvel adaptateur ne fonctionne quavec la dernière version de Kickr, il ne prend pas en charge les modèles plus anciens ni les variantes Core ou Snap.

Il est maintenant disponible pour 79,99 £ .

Écrit par Chris Hall.