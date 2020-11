La montre GPS Wahoo Elemnt Rival veut tenter les triathlètes loin de Garmin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wahoo a annoncé sa première montre GPS multisports, la Wahoo Elemnt Rival. La nouvelle montre vise à offrir des données de suivi et dentraînement aux cyclistes, aux coureurs et aux triathlètes et elle a un truc dans sa manche pour rendre les transitions plus fluides.

Lune des fonctions que lElemnt Rival offrira est un transfert transparent entre la montre et les compteurs de vélo Elemnt. Vous pouvez simplement sauter sur votre vélo et lire les données sur votre vélo pour ne pas avoir à continuer à regarder votre montre.

Il ny a pas non plus de tripotage avec les boutons en transition, car le Rival effectuera automatiquement la transition sans passer par les différentes étapes de votre course afin que vous nayez pas à appuyer sur les boutons, ce que - avouons-le - vous oubliez toujours de faire dès que vous quittez le nager.

Ailleurs, Elemnt Rival propose un suivi GPS et de la fréquence cardiaque, sinsérant dans lécosystème Wahoo et offrant une prise en charge des capteurs ANT + et Bluetooth, de sorte quil peut être le centre dun système plus large dappareils si cest ce que vous voulez.

Associez le Rival au moniteur de fréquence cardiaque Tickrx et vous obtiendrez une dynamique de course avancée, de la même manière que Garmin offre plus de données si vous utilisez sa sangle de fréquence cardiaque connectée à une montre. Plus de données signifie plus de façons de sentraîner et de voir ce que fait votre corps - ce qui est susceptible de plaire aux athlètes multisports.

Il peut également contrôler les entraîneurs dintérieur intelligents de Wahoo, comme le Wahoo Kickr , pour un entraînement en salle plus amélioré.

La natation en eau libre et en piscine est prise en charge, avec des données avancées telles que le nombre de coups et SWOLF pris en charge. Les cyclistes bénéficient dune collection complète de mesures, telles que lascension et la descente, ainsi que le suivi en direct, tandis que les coureurs reçoivent une assistance pour les tapis de course ainsi que des mesures de course régulières.

La montre a une lunette en céramique autour de lécran et elle a un bon aspect robuste. Lécran mesure 31,26 mm / 1,23 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels, tandis que la montre mesure 46,5 x 46,5 x 12,5 mm. Il prétend offrir une autonomie de 14 jours, ce qui le mettrait sur un pied dégalité avec quelque chose comme le Garmin Forerunner 945 .

Ce qui pourrait être attrayant, cest le prix de 349,99 £, qui place le Wahoo Elemnt Rival favorablement sur ce marché concurrentiel - mais nous devrons revoir complètement la montre pour voir comment elle fait face à ses rivaux établis.

Écrit par Chris Hall.