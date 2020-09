Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a annoncé une nouvelle version de son vélo dexercice connecté populaire aux côtés dune nouvelle machine de course moins chère.

Le Peloton Bike + a été conçu en tenant compte des commentaires des clients. Comme le vélo standard , il est livré avec un écran pour afficher et interagir avec les cours de cyclisme en salle en direct. Cependant, le nouvel écran HD de 23,8 pouces peut pivoter de 180 degrés vers la gauche et la droite, de sorte que les utilisateurs peuvent suivre dautres cours, tels que le yoga, lorsquils ne sont pas sur le vélo lui-même.

Il arbore également un nouveau système audio à quatre haut-parleurs, une intégration en un seul clic avec Apple GymKit pour un couplage facile avec Apple Watch et un système de résistance numérique à suivi automatique. Cette dernière fonction se souvient de vos mesures cibles et ajuste automatiquement la résistance de la pédale de haut en bas en fonction de votre plan dentraînement et des conseils de linstructeur.

Le Peloton Bike + sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne à partir du 9 septembre, au prix de 2495 $ / 2295 £ / 2690 €.

Le vélo Peloton original sera disponible au nouveau prix de 1 895 $ avec un essai à domicile de 30 jours.

Le Peloton Tread est essentiel, une version légèrement réduite de la machine de course Tread + de la société, mais à un prix inférieur.

Il reprend certaines des caractéristiques du modèle phare, telles que les boutons de commande et les boutons de saut, mais prend moins de place. Il dispose également dun écran tactile HD de 23,8 pouces avec haut-parleurs intégrés.

Il sera disponible à partir du 26 décembre aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni à partir du 26 décembre, en Allemagne à partir de début 2021. Son prix sera de 2 495 $ / 2 295 £.

Écrit par Rik Henderson.