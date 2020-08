Quest-ce que le suivi du sommeil, comment fonctionne-t-il et quels appareils loffrent?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le suivi du sommeil existe depuis plusieurs années, et de nombreuses entreprises et appareils loffrent - certains plus en détail que dautres et certains fournissant des données plus utiles que dautres.

Il sagit de suivre les étapes du sommeil, généralement classées comme légères, profondes et REM (mouvements oculaires rapides ou rêves), avec une ventilation de la durée de votre séjour à chaque étape et de la durée de votre sommeil pendant la nuit.

Il existe des dispositifs de suivi du sommeil dédiés, ainsi que des trackers de fitness et des appareils portables capables de suivre votre sommeil - mais les données fournies et les fonctionnalités proposées varient selon les appareils et les entreprises.

Certaines entreprises proposent des scores de sommeil, certaines ont des alarmes intelligentes pour vous réveiller dans une fenêtre définie lorsque vous dormez le plus léger et dautres combinent vos données dactivité et de sommeil pour vous donner un aperçu de votre recharge globale et de ce que vous devez faire pour. les meilleurs résultats.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le suivi du sommeil et quelles entreprises offrent quoi.

Les études du sommeil effectuées dans un laboratoire utilisent la polysomnographie, mesurant lactivité cérébrale, les mouvements oculaires et les mouvements corporels grâce à des capteurs fixés à votre tête. Afin de classer le sommeil en étapes, la variation des intervalles battements-battements du cœur doit être mesurée et il est dit quun technicien du sommeil devrait mesurer les signaux à des époques de 30 secondes.

Bien sûr, les vêtements portables et les tapis de sommeil nont pas le luxe dun laboratoire et de capteurs attachés à votre tête - et vous ne voudriez pas non plus cela tous les soirs. Au lieu de cela, le suivi du sommeil avec ces appareils est effectué en utilisant le moniteur de fréquence cardiaque et les capteurs de mouvement pour détecter à quel stade de sommeil votre corps se trouve pendant la nuit. Tout au long de la nuit, votre corps plongera dans et hors des différentes étapes: éveillé, léger, profond et REM.

Votre corps a besoin dune combinaison de toutes ces étapes pour récupérer, se reconstruire et vous laisser reposé lorsque vous vous réveillez. On dit que la lumière renforce la mémoire et lapprentissage, tandis que la profonde aide à la récupération physique et le REM aide à la réflexion stratégique et à la créativité.

De nombreuses études établissent un lien entre un sommeil de bonne qualité et un mode de vie sain. Un bon sommeil peut abaisser votre niveau de stress, abaisser votre tension artérielle, aider votre système immunitaire à rester fort et vous aider à récupérer mentalement et physiquement du stress sur votre corps.

Un bon sommeil vous aide à rester alerte mentalement - ce qui est important pour ceux qui étudient ou occupent des emplois mentalement pénibles - ainsi que physiquement fort.

Le sommeil est particulièrement important pour la récupération physique après lexercice et pour de nombreux athlètes, cest une partie importante dun programme dentraînement. Cest grâce à la récupération - y compris le sommeil - que vous reconstruisez les muscles et les systèmes que vous avez stressés, ce qui vous rend plus fort.

Voici une liste des entreprises et des appareils qui proposent un suivi du sommeil et les différentes fonctionnalités proposées.

Tous les trackers dactivité portés au poignet de Fitbit offrent un suivi automatique du sommeil lorsque vous les portez au lit. Le moniteur de fréquence cardiaque - si votre appareil en a un - combiné aux capteurs de mouvement suit votre sommeil et vous fournit une ventilation de vos étapes de sommeil et un score de sommeil sur 100 lorsque vous vous réveillez pour vous aider à évaluer dans quelle mesure vous avez bien dormi.

Dans l application Fitbit , vous pouvez voir vos tendances de sommeil au fil du temps et des informations vous seront fournies pour vous aider à mieux comprendre votre nuit de sommeil, bien que les informations ne soient pas aussi utiles que la batterie corporelle de Garmin.

Tous les derniers appareils Fitbit offrent des alarmes silencieuses - vous réveillant avec une légère vibration sur votre poignet. Certains appareils Fitbit - ceux équipés de moniteurs de fréquence cardiaque - ont également Smart Wake, lappareil vous réveillant pendant la phase optimale de sommeil dans une fenêtre que vous avez définie.

Les appareils Fitbit offrant un suivi du sommeil comprennent:

Fitbit Inspire HR

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 4

Fitbit Versa

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic

Withings propose un suivi du sommeil grâce à ses trackers dactivité portés au poignet, mais il propose également un tapis de suivi du sommeil dédié - Sleep Analyzer - qui est placé sous le matelas, ce qui signifie que vous navez rien à porter au lit.

Lanalyseur de sommeil offre des données sur létat du sommeil et un score de sommeil, mais il dispose également dune détection dapnée du sommeil en mesurant votre respiration, votre fréquence cardiaque et vos mouvements corporels, ainsi que la détection des ronflements.

Les trackers dactivité Withings suivent automatiquement votre sommeil une fois porté au lit, offrant un score de sommeil, ainsi que des étapes de sommeil léger et profond, une alarme silencieuse et des fonctionnalités de réveil intelligent, un peu comme Fitbit mais sans autant de données.

Les appareils Withings offrant un suivi du sommeil comprennent:

Analyseur de sommeil Withings

Withings Move ECG

Withings Steel HR

Montre Withings Scan

Withings Pulse HR

Le niveau de suivi du sommeil le plus avancé de Polar sappelle Polar Sleep Plus Stages et il suit automatiquement la quantité de sommeil que vous avez eue, ainsi que la qualité et vous indique la durée du temps passé à chaque étape du sommeil. Il y a un score de sommeil sur 100 - divisé en un reflet de solidité, de quantité et de régénération.

Il existe des informations qui vous permettent de voir comment les différentes composantes de votre score de sommeil se comparent à votre niveau habituel. Par ailleurs, Polar propose également quelque chose appelé Nightly Recharge. Cela prend les données de sommeil et les place dans le contexte de votre activité quotidienne pour voir à quel point vous êtes bien rechargé. Une journée dentraînement intense suivie dun mauvais sommeil et il vous sera conseillé de vous reposer plutôt que de vous entraîner.

Les dispositifs Polar suivants proposent les étapes Sleep Plus de la société, avec Nightly Recharge:

Polar Vantage V Titan

Polar Vantage V

Polar Vantage M

Grit polaire X

Ignite polaire

Polar Unite

Garmin dispose dune suite complète de suivi du sommeil qui suivra à nouveau vos étapes de sommeil et vous présentera une image de votre sommeil. Comme de nombreux appareils Garmin vous donneront également des lectures de saturation en oxygène, cela fait également partie du score de sommeil, avec votre niveau de respiration.

Les données circulent dans un système appelé Body Battery qui prend en compte votre niveau de stress et dactivité de la veille pour refléter votre rétablissement. Cest un système superbe et il fonctionne vraiment, vous donnant une idée de la quantité que vous avez dans le réservoir.

Le suivi du sommeil est largement pris en charge par les appareils Garmin . Vous trouverez ci-dessous une liste dappareils plus récents qui offrent également Body Battery:

Garmin Approach S62

Série Garmin Fenix 6

Musique de Garmin Forerunner 245/245

Garmin Forerunner 45 / 45S

Garmin Forerunner 945

Garmin Swim 2

Instinct de Garmin

Garmin Instinct Tactique

Série Garmin Legacy Hero et Saga

Série Garmin MARQ

Garmin Quatix 6

Garmin Tactix Delta

Garmin Venu

Garmin Vivoactive 4 / 4S

Garmin Vivosmart 4

Garmin Vivomove 3 / 3S

Garmin Vivomove Luxe

Style Garmin Vivomove

Samsung utilise une combinaison de fréquence cardiaque et de mouvements pendant la nuit pour déterminer dans quelle mesure vous avez bien dormi. Si vous portez lune de ses montres compatibles de trackers de fitness, il créera automatiquement un graphique que vous pourrez visualiser le lendemain matin au réveil.

Dans ce graphique, vous verrez combien dheures vous avez passé en sommeil profond, en sommeil léger et en sommeil paradoxal, avec une ventilation sous ce graphique vous montrant comment cela se compare au temps optimal dans chaque cycle de sommeil. Il utilise ensuite ces données pour créer un score de sommeil sur 100. Plus le score de sommeil est élevé, meilleur est votre sommeil.

Une fois que vous avez suivi quelques nuits de sommeil, Samsung Health (lapplication que vous utilisez pour tout suivre) créera une ventilation moyenne pour vous et vous aidera à comprendre comment améliorer votre sommeil en vous disant darrêter de vous coucher trop tard. , ou visez une heure du coucher cohérente tous les jours.

La plupart des appareils portables les plus récents de Samsung suivront le sommeil, notamment:

Montre Galaxy 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active

Montre Galaxy

Galaxy Fit

Galaxy Fit e

Gear Fit 2 Pro

Apple a annoncé le suivi du sommeil comme une fonctionnalité à venir sur watchOS 7. Actuellement, la smartwatch dApple noffre pas de suivi du sommeil, mais il le sera lorsque la mise à jour watchOS 7 arrivera plus tard cette année avec une application de sommeil dédiée.

Le suivi du sommeil sur lApple Watch utilisera la détection des micro-mouvements de laccéléromètre de lappareil pour capturer les étapes de sommeil, vous donnant une ventilation de votre nuit de sommeil et un graphique présentant vos tendances de sommeil hebdomadaires dans lapplication Sleep.

Il y aura également des rappels de charge si votre Apple Watch na pas assez de jus pour passer la nuit et un mode Wind Down qui fonctionne avec votre iPhone pour vous aider à vous coucher, vous permettant de répéter les notifications, douvrir des applications de méditation, de tourner sur une liste de lecture musicale ou activez les préréglages de la maison intelligente.

WatchOS 7 et le suivi du sommeil seront compatibles avec les modèles Apple Watch suivants à son arrivée:

Apple Watch série 3

Apple Watch série 4

Apple Watch série 5

Rumeur Apple Watch Series 6

Écrit par Britta O'Boyle.