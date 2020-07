Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Kings College souhaite utiliser votre Fitbit pour en savoir plus sur le nouveau coronavirus.

Les propriétaires des trackers de fitness Fitbit ont été recrutés pour participer à plusieurs études de recherche sur le COVID-19, notamment au Kings College de Londres, au Scripps Research Translational Institute et au Stanford Medicine Healthcare Innovation Lab aux États-Unis. Maintenant, une nouvelle application Mass Science de Kings College est arrivée pour les utilisateurs dappareils portables, permettant aux chercheurs de faire correspondre les symptômes du coronavirus aux données de fréquence cardiaque, de sommeil et dactivité.

Bien que vous nayez pas besoin dun appareil Fitbit pour vous inscrire à létude, lapplication Mass Science est conçue pour prendre en charge les données fournies par ces trackers et montres. Les chercheurs veulent collecter des données sur la santé des appareils portables pour comparer les périodes de maladie des utilisateurs à leurs périodes de santé. Les chercheurs peuvent tirer des enseignements de ces données sur la façon dont la maladie se propage et ils pourraient être en mesure de créer un test qui peut être utilisé pour détecter les signes avant-coureurs.

Lautre objectif est de suivre la maladie à léchelle nationale et locale, den apprendre davantage sur le taux de transmission et les symptômes les plus importants. laccent est immédiatement mis sur les participants au Royaume-Uni, mais comme il sagit dune pandémie mondiale, le Kings College souhaite étudier un large éventail de personnes à différents stades.

Vous pouvez télécharger la nouvelle application mobile Mass Science pour les appareils Android et iOS et trouver plus dinformations sur linscription sur la page Web du projet COVID-Collab ici . Gardez à lesprit que cette nouvelle application Mass Science est distincte de la propre étude COVID-19 de Fitbit , lancée en mai depuis lapplication Fitbit.