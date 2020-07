Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lun des Saint-Graal de la conception dun vélo électrique consiste à voir de plus en plus si les gens remarquent quil est même électrifié - plus le compartiment à piles est élégant et discret, mieux cest.

Superstrata, la définition dune startup branchée de la région de la baie, semble avoir atteint ce seuil, cependant, avec son vélo nouvellement annoncé, qui est un beau kit de fibre de carbone imprimé en 3D personnalisé.

Avec un style de course et une forme de cadre unique, cest un vélo vraiment attrayant, et il est livré avec une électrification pour vous donner un coup de pouce pratique pendant que vous roulez, à condition que vous soyez dodu pour la version plus chère, appelée Ion. La version non électrifiée sappelle Terra et est sans surprise moins chère.

Les deux sont apparemment imprimés sur mesure en fibre de carbone de qualité industrielle pour sadapter à votre cadre, afin que des personnes de toutes tailles et tailles puissent utiliser les vélos.

LIon bénéficie dune assistance au pédalage qui peut vous emmener jusquà 32 km / h (selon les réglementations locales), dune vitesse impressionnante et dun cadre qui ne pèse que 1,7 kg est également incroyablement léger par rapport à la plupart des autres marchés. Il a une portée denviron 92 km, également un nombre très solide par rapport à la moyenne.

La Superstrata ne frappe même pas trop loin au sommet de la fourchette de prix pour le marché, à 3 000 $ (environ 2400 £), ce qui est bien là où de nombreux vélos électriques finissent par atterrir.

Pourtant, il sera intéressant de voir si cela peut faire des vagues dans un marché qui connaît dénormes pics dintérêt alors que les gens se tournent vers de nouvelles façons de se déplacer et de voyager.