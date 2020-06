Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans ce qui ne peut être considéré que comme lultime expression de la vie en lock-out, Zwift et Amaury Sport Organisation - les organisateurs du Tour de France - ont annoncé que lemblématique course cycliste sur route se déroulera pratiquement en juillet.

Au cours des trois premiers week-ends de juillet, 23 équipes professionnelles masculines et 17 équipes professionnelles féminines - dont des noms tels que Chris Froome, Geraint Thomas, Marianne Vos et Kirsten Wild - saffronteront en six étapes virtuelles, dune durée denviron une heure chacune, sur le Zwift. plate-forme virtuelle.

Ces étapes ne seront cependant pas toutes sur les itinéraires normaux du Tour de France. Les première et deuxième étapes se dérouleront sur la carte Watopia classique de Zwift, qui recevra des reflets visuels inspirés de la ville française de Nice - lemplacement du Grand Départ pour le TdF reprogrammé à partir de fin août.

Les étapes 3, 4 et 5 se dérouleront sur une nouvelle carte française à Zwift, tandis que létape finale sera bien sûr sur une nouvelle carte de Paris.

Samedi 4 juillet, étape 1: Nice, 36,4 km (4 x 9,1 km, étape vallonnée)

Dimanche 5 juillet, étape 2: Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé positif, étape de montagne)

Samedi 11 juillet, étape 3: Nord-Est de la France, 48 km (étape plate)

Dimanche 12 juillet, étape 4: Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 tours de 22,9 km, étape vallonnée)

Samedi 18 juillet, étape 5: Mont Ventoux, 22,9 km (arrivée au Chalet-Reynard, étape de montagne)

Dimanche 19 juillet, étape 6: Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6 tours du circuit)

Des maillots seront également attribués à travers les étapes pour les points gagnés également - et lobjectif de lensemble de lévénement est dapporter une forme de course cycliste aux fans, ainsi que de collecter des fonds pour des œuvres caritatives soutenues par le fonds Tour de France United.

Ce nest pas seulement pour les pros. Il existe également une série Virtual lÉtape du Tour de France basée sur Zwift. Létape permet normalement aux fans de parcourir lune des étapes du Tour sur les mêmes routes que les professionnels dans des événements de participation de masse - et il y aura également trois étapes à Zwift, ce qui signifie que vous pouvez vous joindre à laction.

4 et 5 juillet, étape 1: Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé, étape de montagne)

11 et 12 juillet, Étape 2: Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 tours de 22,9 km, étape vallonnée)

18 et 19 juillet, étape 3: Mont Ventoux, (22,9 km, arrivée à lobservatoire)

"Grâce au Tour de France virtuel, qui sera largement diffusé à la télévision, les champions et leurs fans combleront le vide laissé par le Tour de France, qui retrouvera le public à Nice le 29 août. Le Tour Virtuel met la technologie au service de la passion et de la cause du cyclisme pour tous », a déclaré Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

"Le Tour de France Virtuel sera une célébration de lévénement mettant en vedette les stars des pelotons professionnels hommes et femmes, le tout au profit de cinq grandes causes. Noublions pas non plus, il y a une grande chance de participer à travers le Virtual l Étape du Tour de France monte aussi! " a déclaré Eric Min, PDG et cofondateur de Zwift.

Le partenariat est en quelque sorte un coup dÉtat pour Zwift; tirer parti de sa plate-forme de cyclisme virtuelle populaire ne fera que sensibiliser à la technologie aux yeux des amateurs de cyclisme du monde entier.

Ce qui est intelligent avec Zwift, cest sa dynamique en tant que plateforme. Pour participer, vous avez besoin dun vélo, dun entraîneur dintérieur compatible et dêtre inscrit à la plateforme - mais cela couvre un large éventail doptions, dun entraîneur dintérieur de base avec quelques capteurs à des entraîneurs intelligents extrêmement sophistiqués qui peuvent également simuler le changement daltitude sur litinéraire.

Nous avons vu un boom du cyclisme en 2020 et des plates-formes comme Zwift offrent une option intérieure pour ceux qui ne peuvent pas sortir sur la route ou qui ne le souhaitent pas. Cest la gamification du cyclisme et il ny a pas de plus grand jeu dans le sport que le Tour de France.

Vous pouvez découvrir beaucoup plus sur lévénement du Tour de France sur le site Zwift .