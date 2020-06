Lululemon acquiert Mirror, renforçant la plateforme dentraînement intelligente

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lululemon a confirmé son intention dacquérir Mirror, la plateforme dentraînement intelligente qui propose des entraînements virtuels dans votre maison.

Les entreprises ont travaillé ensemble au cours de lannée écoulée, avec Mirror mettant en vedette des ambassadeurs Lululemon sur la plate-forme, offrant aux clients un visage plus reconnaissable pour lentraînement - mais le dernier mouvement verra la marque de vêtements de sport ajouter Mirror à ses propres livres.

Le miroir est un peu intelligent de la technologie. Il sagit dune plate-forme dentraînement virtuelle qui tourne autour dun miroir intelligent, décrite par la société comme une «salle de gym à domicile presque invisible». En effet, il utilise un miroir connecté, affichant des informations dentraînement et un guidage vidéo sur le miroir lui-même.

Vous pouvez vous connecter avec vos amis et votre famille, obtenir des commentaires à travers le miroir ainsi que connecter des éléments tels que des capteurs de fréquence cardiaque pour savoir que vous restez dans la zone.

Lidée est que vous pouvez placer le miroir nimporte où dans votre maison où il agira comme un miroir normal, semblant inoffensif et se fondant dans larrière-plan, mais lorsque vous devez vous entraîner, vous lallumez, sélectionnez une séance dentraînement et suivez les instructions affichées sur le miroir.

Lavantage de travailler devant un miroir est que vous pouvez travailler sur la technique, donc pour ceux qui font un entraînement de kettlebell, par exemple, vous pourrez voir ce que vous êtes censé faire, ce que vous êtes réellement faire et aider à affiner vos compétences.

Le déménagement de Lululemon est susceptible de voir un plus grand investissement dans Mirror et plus dattention sur la plate-forme dentraînement elle-même, mais Mirror continuera à fonctionner comme une entité distincte. Lululemon dit que cela comprendra une participation accrue des ambassadeurs Lululemon, ainsi que laccès de Mirror à ses magasins et à son réseau de commerce électronique.

Le timing ne pourrait pas être meilleur: avec les gymnases fermés et plus de personnes travaillant à la maison, les solutions dentraînement intelligentes connaissent un boom. Bien que vous ne puissiez pas vous rendre au gymnase pour ce cours de cardio, Mirror et Lululemon pourraient amener le cours de cardio dans votre salle.