Triumph se lance dans les vélos électriques avec la Trekker GT

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un grand nom du monde de la moto, Triumph, fait son entrée sur le marché des vélos électriques - il vient dannoncer le Trekker GT, un vélo électrique robuste mais dune élégance impressionnante avec un prix premium.

Les motos Triumph ont un look distinctif et reconnaissable, et il est juste de dire que cela ne sest pas vraiment traduit trop pour la Trekker GT, ce qui nest pas une insulte. Au lieu de cela, cest un vélo atténué, presque assez professionnel, qui ne ressemble à un modèle de banlieue que par les amortisseurs quil contient sur la roue avant.

Son jeu de couleurs argent et noir est suffisamment subtil pour quil ressemble à la maison dans une gamme de paramètres, ce qui nest pas toujours le cas sur le marché des vélos électriques.

La portée et la puissance sont très importantes, bien sûr, et le Trekker GT offre sur ces fronts, avec une énorme portée denviron 150 km par charge. Sa batterie nest malheureusement pas détachable, bien que peu sur le marché le soient.

Une transmission Shimano épaisse autour des pédales, quant à elle, gère la puissance du moteur, qui peut être contrôlée à partir dun affichage sur le guidon. Ce petit écran affichera votre vitesse, votre équipement et plus encore en un coup dœil, et vous permettra dactiver ou de désactiver lassistance à la pédale.

Le Trekker GT devrait être disponible à la commande directe auprès de Triumph dans les deux prochains jours pour les clients aux États-Unis et en Europe, et coûtera 2950 £ assez gros au Royaume-Uni.