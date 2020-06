Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans les limites du raisonnable, cest le bon moment pour être un fabricant de vélos électriques - les gens affluent vers le secteur en pensant à de nouvelles façons de se déplacer et de voyager qui évitent les transports en commun mais ne les laissent pas nécessairement comme des saletés moites.

Le dernier vélo de Cowboy était lun des meilleurs que nous ayons essayé. En fait, il se situe au sommet de la liste ci-dessus des meilleurs vélos électriques sur le marché, pour notre argent. Maintenant, il a dévoilé le Cowboy 3, la dernière version de son vélo phare.

Le nouveau vélo propose pour la première fois un choix de couleurs, bien que rien dextraordinaire - deux nuances de gris et le noir préexistant, toutes minimalistes et élégantes. Il apporte également des améliorations apparemment importantes aux mécanismes de transmission de la moto, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et des démarrages plus rapides.

Cowboy dit également que le vélo devrait parcourir 30 000 kilomètres avant de nécessiter un entretien, une mesure impressionnante. Le Cowboy 3 peut gérer 70 km sur chaque charge, ce qui signifie quil faudra beaucoup de voyages pour atteindre ce point.

Ses pneus ont également été améliorés, augmentant leur résistance aux crevaisons et apportant des modifications à la façon dont ils se connectent aux jantes pour obtenir une conduite encore plus fluide. Pendant ce temps, lapplication Cowboy reçoit également des améliorations révélatrices, notamment la possibilité de déverrouiller automatiquement le vélo lorsque vous êtes à proximité, ce que de nombreux utilisateurs espéraient. Il peut également offrir une détection de vol et daccident pour vous assurer que vous contrôlez la façon dont votre vélo réagit à vos actions et à celles des autres.

En fait, la moto a vraiment lair presque identique à la version précédente que nous avons essayée, ces couleurs mises à part. Cela signifie que vous obtenez toujours de superbes fonctionnalités comme la batterie amovible très importante, ce qui rend Cowboy tellement plus facile à vivre que certains autres vélos électriques, vous permettant de la charger séparément du cadre.

Cela signifie que vous avez toujours les mêmes feux avant et arrière intégrés, y compris les feux de freinage qui peuvent être réglés pour devenir plus brillants lorsque vous freinez, une excellente touche. De plus, vous pouvez ajouter des garde-boue personnalisés lorsque vous achetez le vélo pour une protection magnifiquement conçue contre les éclaboussures.

Le vélo est disponible en pré-commande auprès de Cowboy maintenant , avant dêtre expédié fin juillet, au prix de 1 990 £ ou 2 290 €, ce qui en fait juste une nuance plus cher que le Cowboy 2 au lancement, mais toujours très bien au milieu du marché cher du vélo électrique.