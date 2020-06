Le nouveau vélo électrique Torino cher de Rayvolt ne ressemble à rien dautre sur le marché

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a pas mal de secteurs qui font des affaires car les modes de vie des gens changent pendant la crise mondiale de la santé, et le marché des vélos électriques en fait partie. Les vélos électriques volent des étagères, alors que les gens cherchent à se déplacer et à voyager de manière inédite sans nécessairement se retrouver partout en sueur.

Le dernier venu sur le marché vient de Rayvolt, une entreprise basée à Barcelone qui a déjà fabriqué quelques vélos électriques à succès, et comble une lacune légèrement différente sur le marché. Le Rayvolt Torino semble viser moins ceux qui essaient de créer des pistes aussi rapidement que possible, et plus ceux qui cherchent à voyager avec style.

Le vélo a un cadre de style cruiser qui ne vous fera pas pencher sur votre guidon pendant que vous roulez, mais devrait plutôt encourager une posture et une posture décontractées, avec un look rétro qui plaira et qui rappelle les types de vélos garé partout sur la plage de Venise de Los Angeles.

Le moteur sur mesure de Rayvolt peut vous emmener jusquà 25 km / h, logé dans ce support en similicuir résistant aux intempéries sous la selle, tandis quil a une gamme fonctionnelle dun peu plus de 40 km, ce qui, selon vous, serait plus que suffisant pour la plupart des gens . Cela peut être amélioré à un coût supplémentaire pour doubler efficacement la portée, tout comme le moteur pour débloquer des vitesses allant jusquà 43 km / h si cela est légal dans votre région.

Le vélo utilise sa puissance via lassistance à la pédale, comme cest le plus courant, et vous pouvez lajuster et contrôler le vélo via lapplication compagnon de Rayvolt. Il y a. une manette des gaz, bien que son utilisation dépendra à nouveau des réglementations régionales. Le vélo est disponible en trois couleurs (qui nincluent pas cet orange choquant, ci-dessus) - Blanc perle, Gris graphène ou Vert électrique.

Enfin, le prix - les vélos électriques deviennent lentement mais sûrement plus abordables, mais beaucoup dentre eux ne sont pas bon marché du tout. Cest le cas pour le Rayvolt Torino, malheureusement.

Cela vous coûtera 3360 £, ce qui en fait un bon coup plus cher que les produits phares actuels de VanMoof et Cowboy.