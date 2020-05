Strava simplifie les abonnements pour se concentrer sur les athlètes payants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Strava a changé la façon dont elle organise ses abonnements alors que la société cherche à se concentrer sur le service à ses membres payants.

Annoncé via un article de blog des fondateurs - et diffusé dans lapplication mobile Strava - Strava séloigne dun système dabonnement à plusieurs niveaux et propose un seul abonnement à la place.

Cela a vu la marque «Summit» disparaître, laissant un produit plus simple qui offre désormais un niveau gratuit ou un niveau dabonnement. Cela voit certaines des fonctionnalités les plus attrayantes de Strava se déplacer derrière le mur de paiement et devenir la chasse gardée de ces abonnés payants.

Cela signifie que des choses comme les classements de segments ne sont plus disponibles sur le niveau gratuit, donc si vous les voulez, vous devrez payer 47,99 £ (59 $ / €) par an ou 6,99 £ (7,99 $ / $) par mois. Labonnement signifie que vous obtenez toutes les analyses, les itinéraires et tout le reste.

Les fondateurs de Strava disent que lobjectif ici est de servir au mieux les clients fidèles et de consolider lavenir de Strava en tant que plate-forme: plutôt que de développer pour le niveau gratuit, laccent sur les nouvelles fonctionnalités sera destiné à ces abonnés.

Bien que cela puisse être un coup dur pour certains qui ont profité de loffre gratuite, Strava a poursuivi en disant que le but ici était déviter la nécessité de choses comme la publicité ou les messages sponsorisés apparaissant sur Strava. De plus, Strava dit quil ne va pas vendre vos données pour collecter des fonds.

Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous constaterez que Strava reste ce quil a toujours été - une excellente plate-forme pour suivre, partager et analyser votre entraînement et votre course, quel que soit lappareil sur lequel vous le capturez. Mais ceux qui choisissent de ne pas sabonner auront toujours accès à un produit gratuit - ce qui signifie que vous pouvez toujours suivre votre formation et bien plus encore.

Une période dessai de 60 jours est disponible après la modification - qui est entrée en vigueur immédiatement - et vous devriez voir les nouvelles fonctionnalités dans votre application Strava ou sur le site Web.