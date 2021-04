Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a pas deux coureurs construits de la même manière. Certains aiment lacer les chaussures et séchapper vers le sentier boisé le plus proche. Dautres sen tiennent fermement à la route. Ensuite, il y a ceux qui se dirigent droit vers le tapis roulant le plus proche. Que ce soit dans la salle de sport ou que vous ayez éclaboussé par vous-même, ce temps à parcourir des kilomètres sur la ceinture peut parfois devenir ennuyeux.

Heureusement, il existe maintenant des moyens danimer ce temps sur tapis roulant. Lun des meilleurs moyens consiste à utiliser Zwift Run. Cest une plateforme dentraînement virtuelle qui a été principalement conçue pour les cyclistes, mais qui montre maintenant un peu damour aux coureurs qui ne veulent pas saventurer à lextérieur. Une fois que vous avez tout le kit nécessaire pour le faire fonctionner - que nous détaillerons ci-dessous - vous pouvez échanger votre regard dans lespace pour courir dans des mondes avec des environnements virtuels, que ce soit seul ou avec dautres coureurs virtuels.

Zwift est un environnement multijoueur en ligne pour les sportifs où votre course et votre cyclisme en salle du monde réel se reflètent dans un environnement virtuel.

Pour la course à pied, cela signifie prendre ce que vous faites sur un tapis roulant et alimenter un avatar pour courir dans des environnements inspirés de lieux réels - aux États-Unis et au Royaume-Uni, y compris à Londres.

Toutes vos mesures de course de base - y compris la vitesse, le rythme et la cadence - sont affichées en temps réel avec des entraînements enregistrés dans Zwift et peuvent également être synchronisées avec des applications tierces telles que Strava et Garmin Connect.

Vous pouvez exécuter virtuellement par vous-même, rejoindre un autre coureur ou exécuter des groupes. Vous pouvez participer à des événements quotidiens ou choisir de suivre des plans dentraînement si vous avez une (vraie) course à lhorizon.

Au fur et à mesure que vous parcourez plus de kilomètres et atteignez des PB, vous pourrez passer au niveau supérieur pour débloquer des objets virtuels, tels que des chaussures de course basées sur des chaussures du monde réel, si vous aimez lidée de courir dans une paire virtuelle de Hokas.

Pour faire tout cela, vous aurez besoin de la technologie nécessaire pour suivre vos mouvements et dun appareil approprié pour afficher le logiciel Zwift. La bonne nouvelle est que la large prise en charge des appareils signifie que vous pouvez utiliser Zwift à la maison si vous avez votre propre tapis de course - ou sur le tapis de course de votre salle de sport également.

Voici la bonne nouvelle: contrairement à labonnement mensuel requis pour parcourir les mondes virtuels de Zwift, Zwift Run est actuellement gratuit pour les coureurs. Que cela restera le cas à long terme nest pas clair.

Il semble que Zwifts veuille dabord créer sa communauté de coureurs virtuels - tout comme sa communauté cycliste - pour en faire un endroit plus dynamique pour les personnes qui préfèrent garder les pieds sur terre plutôt que sur les pédales.

Il y a peu de choses qui composent lexpérience de base de Zwift Run. La première chose nécessaire est laccès à un tapis roulant. Il nest pas nécessaire quil sagisse dun tapis roulant doté de puissances intelligentes ou connectées. Un tapis de course standard normal est très bien. Il nest pas nécessaire non plus quil sagisse de votre propre tapis de course. La flexibilité de la configuration signifie que vous pouvez également lutiliser sur un tapis roulant dans une salle de sport.

La première chose à faire est de télécharger lapplication Zwift, qui est gratuite et disponible pour Mac, Windows, iOS et Android. Vous pouvez également repérer une application Zwift Companion lorsque vous recherchez cette application Zwift. Ce nest pas nécessaire pour le processus de configuration.

Une fois que vous lavez téléchargé sur votre appareil et créé un compte, la prochaine pièce du puzzle de configuration est dobtenir ce qui est nécessaire pour suivre votre mouvement sur le tapis roulant pour le relayer dans lunivers Zwift. Il y a plusieurs façons de le faire, mais loption la moins chère est dacheter un capteur daccéléromètre.

Ces repose-pieds sont généralement fixés sur les lacets de votre chaussure de course. Le pod contient les capteurs nécessaires pour mesurer des métriques telles que la vitesse, la distance et des métriques spécifiques à la course comme la cadence.

Zwift fournit son propre podomètre optimisé pour la plate-forme - vous pouvez le voir dans la boutique officielle ici (cest le seul endroit pour en obtenir un) - mais vous pouvez également utiliser le capteur daccéléromètre Garmin, le capteur de foulée Polar ou Stryd, pour faire le même travail. Si vous allez avoir une séance de course à pied Zwift à la maison ou au gymnase, vous en aurez toujours besoin.

Avant de démarrer le fonctionnement virtuel, vous devez effectuer le test détalonnage pour vous assurer que ce que les capteurs de laccéléromètre transmettent à lapplication est exact. Cela garantira quil capte la bonne vitesse et suit la distance avec précision. Une fois que vous êtes convaincu que cest sur largent, il est temps de voir ce que vous pouvez faire.

Alors, que peuvent faire exactement les coureurs à Zwift? Il y a une bonne offre ici.

Lunivers de Zwift est composé de six mondes. Trois de ces mondes sont toujours proposés pour courir chaque jour, offrant une gamme ditinéraires différents avec des distances variables en fonction du temps dont vous disposez pour vous entraîner. Vous pouvez simplement choisir de choisir lun de ces mondes et lun des itinéraires proposés et aller courir.

Ces mondes contiennent à la fois des cyclistes virtuels et des coureurs, mais il existe désormais des itinéraires de course dédiés pour vous aider à éviter les roues, identifiés par la petite icône de course lorsque vous survolez les itinéraires.

Si vous recherchez quelque chose de plus structuré ou ciblé, il existe également des programmes auxquels vous pouvez vous inscrire avec des options pour les nouveaux coureurs et ceux qui sont plus avancés. Vous pourriez donc essayer de courir un 5 km plus rapide ou vous souhaitez vous entraîner pour un semi-marathon. Ces options vous donneront les plans à suivre pour chaque session en cours.

Si vous êtes déjà bien familiarisé avec votre entraînement et que vous souhaitez apporter certains des entraînements que vous faites à lextérieur sur le tapis roulant, vous pouvez le faire ici aussi. Il y a des entraînements construits autour des courses de tempo pour travailler à cette vitesse.

Comme votre jeu en ligne multijoueur typique, Zwift vous récompense pour votre progression en course. Lorsque vous atteignez des jalons tels que votre premier 5 km, votre kilomètre le plus rapide, ou que vous connectez simplement Strava à un nouvel appareil ou une nouvelle application, ces actions peuvent débloquer des points XP, vous permettant ainsi de passer au niveau supérieur et daccéder à des objets virtuels.

Ces éléments peuvent être affichés à partir de lécran de menu accessible lorsque vous êtes en mode dexécution en temps réel. Il y a des cadeaux virtuels comme des chaussettes, des chemises et des bandeaux de marque Zwift. Il y a aussi des chaussures de course Under Armour, New Balance et Hoka à ajouter à votre rotation.

En plus de lapplication principale Zwift, il existe également une application Zwift Companion. Il est gratuit à télécharger pour les appareils iOS et Android compatibles et est conçu pour faciliter le contrôle de ce qui se passe dans vos sessions et pour voir ce qui se passe dans le monde Zwift lorsque vous nêtes pas sur le tapis de course.

En plus dafficher votre carte et vos statistiques en temps réel, vous pouvez lutiliser pour envoyer un message aux autres coureurs ou leur donner un coup de pouce. Il existe également des fonctionnalités de messagerie de groupe si vous souhaitez discuter avec dautres coureurs, ainsi que la possibilité de suivre dautres coureurs (en attendant leur approbation de la demande).

Lorsque vous nexécutez pas ditinéraires virtuels, lapplication vous permettra également de voir qui utilise la plate-forme, de laisser des commentaires, de vérifier les événements à venir et dexaminer les enregistrements, les réalisations et de voir les activités récentes réalisées par vous-même et dautres utilisateurs.

Si vous êtes un coureur, il est possible que vous utilisiez déjà Strava, qui rassemble les données de course et les présente de manière agrégée et significative.

Heureusement, Zwift a reconnu cela et permet de synchroniser des exécutions virtuelles avec Strava. Pour ce faire, vous devez accéder à votre profil dans lapplication Zwift ou lapplication Zwift Companion, trouver Paramètres puis Connexions. À partir de là, vous devrez vous connecter à votre compte Strava, ce qui vous permettra de synchroniser automatiquement vos entraînements.

Zwift Run fonctionne avec lApple Watch - et cette connexion vous permet dutiliser le moniteur de fréquence cardiaque de la smartwatch.

Le moniteur de la série 5 offre une bonne précision au poignet, cest donc une bonne option à avoir si vous ne voulez pas investir dans une sangle pectorale dédiée au moniteur de fréquence cardiaque.

Si vous souhaitez utiliser votre moniteur de fréquence cardiaque Apple Watch pour utiliser Zwift sur un iPhone, vous devez télécharger lapplication Zwift pour votre iPhone et Apple Watch. Vous devrez également télécharger lapplication Zwift Companion pour permettre à Zwift daccéder à votre Apple Watch. Lorsque vous lancez lapplication Zwift, vous aurez loption. Vous pouvez également effectuer un processus similaire pour coupler la montre avec un Mac, un PC ou un iPad .

Garmin a maintenant ajouté un mode Virtual Run pour Zwift, vous permettant denvoyer des données telles que la fréquence cardiaque, la cadence et lallure à Zwift au lieu de le faire à partir dun podomètre.

Ce support nest actuellement proposé que sur les montres Forerunner 945 , 245 et Fenix.

Lorsque vous sélectionnez ce mode dexécution virtuelle, vous devez ouvrir Zwift sur lappareil sur lequel vous le faites fonctionner, puis suivre le processus de couplage comme vous le feriez avec dautres capteurs. Appuyez sur le bouton Démarrer sur votre montre et vous êtes prêt à partir.

La bonne nouvelle est que vous navez besoin de rien de spécial dans le département des chaussures de course pour utiliser Zwift Run. Tant quil y a de la place pour sécuriser le marchepied (et il devrait y en avoir), tout est permis.

Si vous recherchez quelque chose de nouveau qui convient bien au moulin, le New Balance Fuelcell Rebel est une bonne option. Ceux-ci devraient bien rouler sur la ceinture et vous donner beaucoup de kilomètres si vous allez passer la plupart de votre temps à vous entraîner sur un tapis roulant.

Pour vraiment simplifier le processus de mise en route, vous pouvez investir dans un tapis roulant qui peut envoyer des informations de course à Zwift sans aucun capteur supplémentaire. Cela signifie également quil ne devrait pas être nécessaire de passer par le processus détalonnage pour sassurer quil est suivi avec précision.

Il existe de nombreux tapis de course connectés qui fonctionnent bien avec Zwift. Notre choix est le tapis de course MyRun de Technogym. Il ne fonctionne actuellement quavec la version iPad de Zwift, cest donc quelque chose à garder à lesprit.

Si vous naimez pas lidée de devoir vous rappeler de fixer quelque chose sur vos chaussures de course pour suivre les performances, le Runn est un capteur qui se monte sur les rails latéraux de votre tapis roulant non intelligent à laide dun capteur optique qui lit de petits autocollants de capteur placés sur la ceinture pour suivre les métriques de course.

Il transmet la vitesse, la cadence et même linclinaison dans Zwift via la connectivité Bluetooth ou ANT +. Il peut être chargé via USB offrant 10 à 12 heures à partir dune seule charge.

Vous pouvez l acheter dans la boutique Zwift .

Zwift fonctionne heureusement avec une multitude dappareils daffichage décran, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Il fonctionne bien avec les iPhones, les iPad et les tablettes Android et fonctionne à une résolution maximale de 1080p.

Bien que ce soit formidable que les écrans de toutes tailles soient pris en charge, il est très différent dexécuter Zwift sur un iPhone par rapport à un ordinateur portable. Plus grand est toujours meilleur, donc connecter votre ordinateur portable à un moniteur ou à cette télé de premier choix via HDMI (ou à laide dune Apple TV) permettra une course virtuelle plus immersive.

Zwift est compatible avec les moniteurs de fréquence cardiaque externes prenant en charge la connectivité Bluetooth Smart et ANT +. Cela inclut les montres intelligentes comme lApple Watch et les sangles pectorales du moniteur de fréquence cardiaque.

Si vous appréciez des données de fréquence cardiaque fiables et que vous ne voulez pas dépenser des charges sur un autre capteur, la sangle pectorale Polar H9 est un bon cri et offre le support de connectivité fiable dont vous avez besoin pour lassocier à Zwift.

