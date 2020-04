Entraînements à la maison : La façon technique de garder la forme pendant le verrouillage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Beaucoup d'entre nous ont été contraints de changer notre façon de vivre, avec la fermeture des gymnases et des blocages imposés pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus dans de nombreux pays.

Alors que certaines régions vous laisseront courir, marcher ou faire du vélo, certaines personnes ne peuvent pas sortir de la maison - ou ne veulent pas le faire.

Il y a, cependant, beaucoup de technologies qui peuvent vous aider à rester en forme, des vidéos en ligne gratuites aux applications en passant par l'équipement réel - et nous ne parlons pas seulement d'acheter un tapis roulant.

YouTube adore une vidéo d'entraînement et tout le monde aura sa star préférée. Si ce sont des entraînements de poids corporel que vous cherchez - c'est-à-dire, qui n'impliquent pas de poids ou d'autres équipements, alors Joe Wicks, alias The Body Coach, est un excellent endroit pour commencer.

Wicks organise des séances de PE le matin depuis la fermeture des écoles britanniques. Il s'adresse vraiment aux enfants au Royaume-Uni et commence à 9h du lundi au vendredi et prend environ 30 minutes - et jusqu'à présent, plus de 800 000 personnes se sont mises à l'écoute pour ces séances d'entraînement HIIT quotidiennes.

Si vous ne pouvez pas faire les séances en direct, il y a beaucoup d'autres séances d'entraînement à domicile sur la chaîne Wick qui vous feront transpirer - ainsi que des séances d'entraînement pour débutants ou seniors. Tout ce dont vous avez besoin est de pouvoir accéder à YouTube. Il y a beaucoup d'autres séances d'entraînement sur YouTube et Instagram pour vous faire bouger, mais Joe Wicks a une approche facile.

Il y a des charges, littéralement des charges, d'applications qui se concentrent sur la remise en forme.

Si vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup de temps sur vos mains, alors Seven pourrait vous intéresser ( Android, iOS) se concentrant sur des séances d'entraînement rapides pour vous faire transpirer et terminer en sept minutes.

Ou il y a Nike Training Club qui se synchronisera avec Apple Health et prend en charge Apple Watch et vous donnera une gamme d'exercices, y compris des exercices de poids corporel - et c'est gratuit ( Android, iOS) - avec Nike permettant à tous les utilisateurs d'accéder à NTC Premium.

Des temps extraordinaires appellent à des mesures extraordinaires. Pour vous aider à rester fort, actif et positif, notre fondateur Chris Hemsworth offre Centr pour 6 semaines gratuites.



Offre offerte aux nouveaux utilisateurs jusqu'au 31 mars (PDT). Inscrivez-vous via https://t.co/AltllR8QTS uniquement. pic.twitter.com/YFCXZWPPN — Centr (@CentrFit)

Vous pouvez également mettre la main sur 6 semaines de la plateforme de formation Chris Hemsworth Centr ( Android, iOS), de sorte que vous pouvez vous entraîner comme Thor. Comme beaucoup de gens sont en prison, Hemsworth donne essentiellement un accès gratuit pendant 6 semaines (pour les nouveaux membres s'inscrivant sur le site), après quoi vous pouvez décider si vous voulez continuer.

Si vous avez un Fitbit, vous pouvez essayer Fitbit Premium. Fitbit a annoncé qu'elle prolongerait son essai gratuit de 7 jours à 90 jours. Oui, c'est 3 mois de Fitbit Premium avant que vous ayez à payer.

Fitbit Premium augmente les statistiques de votre appareil Fitbit, vous donnant accès à plus de données, à plus d'informations et à plus de commentaires. Cela inclut ce qui était auparavant connu sous le nom de Fitbit Coach, avec une gamme de différents types d'entraînement disponibles. Plus vous faites, plus Fitbit doit resserrer les données pour adapter les entraînements à vos objectifs.

Vos pas peuvent être considérablement baissés, mais Fitbit Premium peut vous aider à récupérer vos minutes actives.

Si votre Garmin suit normalement vos courses ou manèges et que vous ne pouvez pas le faire à l'extérieur, alors plongez un peu plus loin et vous trouverez une richesse des séances d'entraînement dans Garmin Connect. Oui, il ne s'agit pas seulement d'entraînement cardiovasculaire en plein air.

Entraînez-vous dans les entraînements > trouvez une séance d'entraînement et vous obtiendrez une charge de routines donc besoin d'équipement mais beaucoup se concentrent sur le poids corporel, que vous pouvez envoyer à votre appareil Garmin. Attention aux entraînements Tabata, dont la plupart n'ont pas besoin d'équipement du tout.

Plongez plus profondément dans l'entraînement et il y a aussi des vidéos d'instructions et des diagrammes.

L' entraîneur de vélo d'intérieur est un favori des amateurs de vélo et des triathlètes - et pourrait être votre meilleur ami lorsque vous êtes en prison. Il y a beaucoup de marques comme Tacx, Wahoo, Elite, Kinetic et ils vont de la simple pince de roue arrière jusqu'aux entraîneurs intelligents qui remplacent la roue arrière et vous donnent beaucoup de lectures de puissance aussi.

Le Tacx Satori Smart fait un excellent choix si vous ne voulez pas dépenser une fortune et il fonctionne également avec Zwift, et nous avons une sélection complète de turbo ici pour vous à examiner.

Zwift gamifie essentiellement le cyclisme en intérieur, à l'aide de votre PC ou tablette pour vous permettre de voir où vous roulez, contre qui vous roulez et vos statistiques. L'entraînement en vélo intérieur vous fera transpirer, cependant, il vaut donc la peine d'avoir un ventilateur aussi.

Nintendo aime trouver un moyen d'activer ses joueurs sur console. Le dernier est le Ring Fit, qui est essentiellement un jeu Switch qui vous oblige à faire de l'exercice.

Vous connectez essentiellement les Joy-Cons à l'anneau et à la sangle de jambe, puis vous pouvez choisir une gamme de différents types de jeux, d'un jeu d'aventure à des jeux d'exercices droites. Ce sont probablement les jeux qui amèneront les enfants à faire de l'exercice à la maison - et au moment où vous avez fait 30 minutes, vous aurez gagné un repos devant la télévision.