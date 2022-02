Qu'est-ce que SkyShowtime et où pouvez-vous l'obtenir ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comcast, la société propriétaire de Sky , a annoncé une joint-venture avec ViacomCBS pour lancer un nouveau service de streaming en Europe.

SkyShowtime proposera des films et des émissions de télévision en première à plus de 90 millions de foyers lors de son lancement plus tard cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet jusqu'à présent.

SkyShowtime est une nouvelle entreprise de services de streaming de Comcast et ViacomCBS.

Il sera lancé sur 22 marchés européens plus tard en 2022 après avoir reçu l'approbation réglementaire complète.

Bien que les plans soient encore précoces, les copropriétaires ont révélé que SkyShowtime proposera plus de 10 000 heures de contenu "dans tous les genres et catégories d'audience". Cela comprendra des drames scénarisés, des enfants et de la famille, des franchises clés, des films en première, une programmation locale et des documentaires.

En plus du groupe Sky, Comcast possède une vaste gamme de chaînes de télévision américaines, notamment NBC, MSNBC, CNBC, USA Network, Syfy, Bravo et E!. Il possède également Universal Pictures.

ViacomCBS possède également un large portefeuille de chaînes de télévision, notamment CBS, The CW, MTV, Nickelodeon, Comedy Central et Showtime - d'où la deuxième partie du nom du nouveau service. Il possède également Paramount Pictures.

Ensemble, ils peuvent offrir une grande quantité de contenu, c'est certain.

SkyShowtime sera disponible dans les pays européens suivants :

Albanie

Andorre

Bosnie Herzégovine

Bulgarie

Croatie

République Tchèque

Danemark

Finlande

Hongrie

Kosovo

Monténégro

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Norvège

Pologne

le Portugal

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

la Suède

Il n'est actuellement pas prévu de le lancer au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne ou en Italie - essentiellement partout où Sky TV est déjà disponible. Cependant, Paramount + de ViacomCBS arrive également sur les services Sky cette année.

Le contenu du service Peacock de Comcast est désormais également disponible sur Sky.

Le prix de SkyShowtime sera "révélé à une date ultérieure".

Écrit par Rik Henderson.