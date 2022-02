Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 2 de The Umbrella Academy s'est certainement terminée sur un cliff-hanger, mais qu'est-ce que la Sparrow Academy et comment les membres originaux vont-ils corriger la chronologie ?

Si cela ne vous dit rien, nous vous suggérons vivement d'arrêter de lire tout de suite et de regarder les saisons 1 et 2 sur Netflix .

Pour le reste d'entre vous, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de The Umbrella Academy.

La saison 3 de The Umbrella Academy sera diffusée cette année mais nous n'avons pas encore de date exacte.

Le compte Twitter des fans @umbrellaacademy affirme que c'est "l'été 2022".

THE UMBRELLA ACADEMY SAISON 3 - ÉTÉ 2022 ! pic.twitter.com/yesMqSFB14 – The Umbrella Academy ︎ mises à jour de la saison 3 (@umbrellaacademy) 29 janvier 2022

Le tournage s'est terminé en août 2021, il est donc probable que la phase de post-production soit presque terminée. Nous mettrons à jour lorsque Netflix annoncera une date de première officielle.

Comme pour les saisons 1 et 2, la saison 3 de The Umbrella Academy sera exclusive à Netflix dans toutes les régions où le service de streaming est disponible, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe centrale.

Comme pour les deux saisons précédentes, il y aura 10 épisodes dans la saison 3 de The Umbrella Academy.

Détournez-vous maintenant si vous voulez éviter les spoilers pour les saisons 1 et 2.

Après avoir sauvé le monde de l'apocalypse (encore une fois), les membres de l'Académie ont réussi à revenir en 2019 pour se retrouver dans une chronologie différente.

La Umbrella Academy est maintenant la Sparrow Academy, Reginald Hargraves est toujours en vie, tout comme Ben, et il y a un nouveau groupe d'étudiants superpuissants. Les originaux voudront-ils revenir à leur propre chronologie, ou est-ce leur nouvelle maison. Nous le découvrirons sans aucun doute cette saison car elle emprunte une partie de l'histoire de l'arc Hotel Oblivion dans les bandes dessinées.

Le premier épisode télévisé s'intitulera "Meet the Family", ce qui vous donnera un bref indice sur ce à quoi vous attendre. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que le showrunner Steve Blackman a déclaré à Digital Spy que ce serait "plus sauvage, plus grand et plus fou" que jamais.

Il a également révélé qu'il y aura "des changements incroyables dans lesquels les gens adoreront creuser, et il y a beaucoup de croissance pour cette famille cette année d'une manière à laquelle les gens ne s'attendent tout simplement pas".

L'ensemble de la distribution originale revient, y compris Elliott Page dans le rôle de Vanya et le superbe Robert Sheehan dans le rôle de Klaus, tandis qu'une toute nouvelle collection d'acteurs assumera les rôles des enfants de la Sparrow Academy.

Cela inclut Justin Cornwell comme Marcus, Britne Oldford comme Fei, Jake Epstein comme Alphonso, Genesis Rodriguez comme Sloane et Cazzie David comme Jayme. Le moineau numéro six - Christopher - sera joué par Existential Dread Inducing Psykronium Cube. Oui, c'est un mystérieux cube télékénétique.

Jusqu'à présent, les 20 épisodes de The Umbrella Academy sont disponibles sur Netflix.

Il n'y a pas encore de bande-annonce en tant que telle. Cependant, un teaser vidéo est apparu sur Twitter sous le compte officiel de la Sparrow Academy en octobre 2021.

Nous sommes le cadeau. Joyeux anniversaire à nous! pic.twitter.com/rpdrcVaaDA – Académie Sparrow (@thesparrowacad_) 1er octobre 2021

On ne sait pas encore si la saison 3 de The Umbrella Academy est la dernière. Netflix n'a pas encore fait d'annonce sur ses projets futurs.

Écrit par Rik Henderson.