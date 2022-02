Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Super Bowl est de retour, ce qui signifie qu'une multitude de publicités à gros budget d'une myriade d'entreprises, y compris les géants de la technologie, utilisent le plus grand événement sportif du pays pour présenter leurs produits. Cette année, ce sont les Rams qui affronteront les Bengals le 13 février. Mais qui s'en soucie ? Nous sommes ici pour les publicités follement chères qui sont diffusées pendant le grand match.

Alors que certaines entreprises ont déjà commencé à publier l'intégralité de leur publicité du Super Bowl en ligne, d'autres ne font que déployer de courts teasers pour susciter l'enthousiasme. Nous avons rassemblé les meilleurs ci-dessous.

Big Game Commercial d'Amazon : Mind Reader (publicité)

Teaser du gros gibier de Gwyneth Paltrow | Uber Don't Eats arrive le 13.02.22 (teaser)

Quelque chose d'électrique se prépare | BMW USA x Arnold Schwarzenegger (bande-annonce)

"Beaucoup en commun" Réunion du lycée Demi Moore et Mila Kunis (publicité)

"Idris appelle ses porte-parole légendaires pour obtenir des conseils" (teaser)

'Questions' avec Megan Thee Stallion (bande-annonce)

'Paw Prints' avec Charlie Puth (teaser)

'Qu'est-ce que nous faisons?' avec Seth Rogen et Paul Rudd (bande-annonce)

"Road to Super Bowl LVI" avec Mannings, Jerome Bettis, Terry Bradshaw et Victor Cruz (publicité)

"Evil Laugh" avec Hannah Waddingham (bande-annonce)

Sam's Club VIP Super Bowl LVI (56) publicité (teaser)

Nissan présente : Thrill Driver (publicité)

Teaser Chien Robo | La Kia EV6 tout électrique (teaser)

Fumer des dindes avec le briquet BIC EZ Reach, Snoop Dogg et Martha Stewart (teaser)

Squarespace x Zendaya Big Game (bande-annonce)

Le Super Bowl est prévu le dimanche 13 février 2022, avec un coup d'envoi à 18h30, heure de l'Est.

C'est le Super Bowl LVI, ou Super Bowl 56.

Le SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie, accueillera pour la première fois le Super Bowl.

Les Bengals de Cincinnati devraient affronter les Rams de Los Angeles au Super Bowl LVI.

Les Bengals sont allés 10 à 7 en saison régulière, ont remporté l'AFC Nord pour la première fois depuis 2015 et ont remporté la tête de série n ° 4 des séries éliminatoires de l'AFC. Ils ont battu les Raiders de Las Vegas (26 à 19) au premier tour, puis ont battu les Titans du Tennessee (19 à 16) et les Chiefs de Kansas City (27 à 24) pour atteindre le Super Bowl. Les Rams de Los Angeles étaient également la tête de série n ° 4 des séries éliminatoires de la NFC après une saison régulière de 12 à 5 et un titre NFC West. Les Rams ont battu les Cardinals de l'Arizona (34 à 11), les Buccaneers de Tampa Bay (30 à 27) et les 49ers de San Francisco (20 à 17) pour atteindre le Super Bowl.

Les Bengals ont disputé deux fois le Super Bowl, perdant les deux fois face aux 49ers : 26 à 21 au Super Bowl XVI en 1982 et 20 à 16 au Super Bowl XXIII en 1989.

Pendant ce temps, les Rams ont déjà disputé quatre apparitions au Super Bowl, dont une seule a été remportée. Ils ont gagné 23 à 16 contre les Titans lors du Super Bowl XXXIV en 2000 ; mais ils ont perdu 31 à 19 contre les Steelers de Pittsburgh au Super Bowl XIV en 1980, 20 à 17 contre les New England Patriots au Super Bowl XXXVI en 2002 et 13 à 3 contre les Patriots au Super Bowl LIII en 2019.

Écrit par Maggie Tillman.