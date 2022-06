YouTube TV prend désormais en charge le son 5.1 sur Google TV, Android TV et les appareils Roku

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - YouTube a annoncé qu'il étendait la disponibilité du son surround 5.1 sur YouTube TV.

Auparavant, le son surround de YouTube TV n'était disponible que sur certains appareils, notamment les produits Samsung, LG et Vizio. Désormais, YouTube étend la prise en charge aux appareils Google TV, Android TV et Roku.

Vous aurez besoin de l'un de ces appareils compatibles et d'un système d'enceintes pour en tirer le meilleur parti, mais sinon, vous pourrez enfin profiter du 5.1 sur YouTube.

Nous travaillons toujours en interne et avec des partenaires pour activer le 5.1 sur l'Apple TV, le Fire TV et les consoles de jeux. Nous vous tiendrons au courant ici dès qu'ils seront disponibles. Pour consulter la liste complète des appareils actuellement compatibles, rendez-vous sur https://t.co/kfARTipLUG- YouTube TV (@YouTubeTV) 7 juin 2022

YouTube a non seulement annoncé qu'il mettait en place une prise en charge pour les appareils Google TV, Android TV et Roku, mais il s'efforce également d'activer cette compatibilité sur d'autres appareils à l'avenir.

Ces appareils comprennent l'Apple TV, la Fire TV et les consoles également. Si vous attendez avec impatience de pouvoir bénéficier du son surround sur votre appareil préféré, vous n'aurez peut-être plus à attendre longtemps.

YouTube précise qu'il est également facile d'obtenir un son surround 5.1 :

"Si votre appareil et votre configuration répondent aux exigences, vous obtiendrez automatiquement le son 5.1 dès qu'il sera disponible pour le programme que vous regardez... N'oubliez pas que certaines chaînes de YouTube TV ne proposent pas de programmes avec un son surround 5.1. Si vous pensez que vous devriez obtenir le son 5.1 pour le programme que vous regardez, la meilleure façon de vérifier si le programme dispose du son surround est de regarder les détails audio dans Stats for nerds."

Pour ouvrir l'outil stats for nerds, ouvrez l'application YouTube TV, accédez aux paramètres et sélectionnez l'icône du bug. Vous verrez alors les détails de la vidéo en cours de lecture et, si elle est dotée d'un son surround, elle affichera AC-3/EAC-3 dans la section Codecs.

Écrit par Adrian Willings.