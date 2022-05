Les émissions populaires de Channel 4 seront disponibles sur YouTube

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La chaîne britannique Channel 4 a annoncé qu'elle mettrait sur YouTube plus de mille heures de son catalogue d'émissions de télévision en épisodes complets, ce qui permettra aux internautes de les regarder en ligne gratuitement.

Le catalogue comprendra des émissions de panel telles que 8 sur 10 Cats, ainsi que des émissions de télé-réalité comme SAS : Who Dares Wins, mais l'élément clé pour Channel 4 est qu'elle diffusera des publicités avant et probablement pendant les émissions.

Celles-ci seront vraisemblablement programmées via la plateforme de YouTube et pourraient apparemment représenter une toute nouvelle source de revenus pour une chaîne qui subit la pression du gouvernement britannique pour gagner plus d'argent.

Channel 4 a cité la démographie beaucoup plus jeune de YouTube par rapport à la télévision comme une autre raison majeure de l'accord, dans l'espoir que la marque devienne plus familière pour les jeunes utilisateurs.

Les émissions télévisées téléchargées ne devraient pas non plus être trop anciennes - Channel 4 a déclaré que certaines émissions seront téléchargées sur YouTube 30 jours après leur diffusion, ce qui suggère que cela pourrait devenir un moyen viable de rattraper les sorties relativement récentes que vous auriez pu manquer.

Lachaîne YouTube de Channel 4 est la destination présumée des émissions, alors gardez un œil dessus si vous souhaitez regarder la télévision en ligne.

Écrit par Max Freeman-Mills.