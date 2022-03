Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube TV teste enfin la prise en charge du son surround Dolby 5.1 sur plus d'appareils.

Le service de streaming TV en direct appartenant à Google prévoit de tester la prise en charge sur les appareils Google TV, Android TV et Roku. Dans un tweet, YouTube TV a annoncé que l'audio 5.1 "se lancera ensuite sur ces appareils" tant que "tout se passera bien" pendant le test. Si vous possédez une Apple TV, Fire TV, Xbox ou PlayStation, YouTube TV a déclaré qu'il travaillait toujours "en interne et avec des partenaires" pour lancer le support sur ces plateformes.

Nous travaillons toujours en interne et avec des partenaires pour activer 5.1 sur Apple TV, Fire TV et les consoles de jeux. Nous n'aimons pas vous faire attendre, mais nous sommes ravis que vous entendiez bientôt l'audio 5.1. Nos appareils compatibles actuels peuvent être trouvés ici : https://t.co/kfARTipLUG – YouTube TV (@YouTubeTV) 28 mars 2022

L'été dernier, YouTube TV a annoncé pour la première fois que le son surround 5.1 arriverait sur "certains appareils". Actuellement, il prend officiellement en charge l'audio 5.1 sur les téléviseurs Samsung, LG et Vizio, ainsi que sur les appareils de diffusion en continu Chromecast.

Gardez à l'esprit que vous ne pouvez regarder que certains programmes YouTube TV avec un son surround 5.1. Cela dépend s'il est disponible pour le programme que vous regardez et, bien sûr, vous avez besoin d'un appareil compatible et d'un système d'enceintes prenant en charge 5.1. Vous avez également besoin de la version Cobalt 20 ou supérieure de YouTube TV - que vous pouvez vérifier en sélectionnant votre photo de profil dans l'application YouTube TV, puis en cliquant sur À propos et en sélectionnant Version de l'application.

Pour en savoir plus sur les exigences audio 5.1, notamment sur la façon de vérifier votre version de Colbat, consultez la page d'assistance de YouTube TV.

Écrit par Maggie Tillman.