(Pocket-lint) - En 2016, YouTube a lancé Youtube Originals , une division dirigée par Susanne Daniels qui se consacre à la production d'émissions et de films premium pour la plate-forme YouTube .

À bien des égards, cela pourrait être considéré comme la réponse de YouTube à Netflix , tout comme YouTube Shorts est la réponse de la plateforme à TikTok .

La division a traversé de nombreuses itérations, elle a commencé avec des films et des émissions scénarisés basés sur les meilleurs créateurs de la plateforme, comme l'émission Scare PewDiePie qui a été créée par les producteurs exécutifs de The Walking Dead .

Plus tard, YouTube Originals a commencé à se concentrer sur des émissions plus traditionnelles de style hollywoodien et a connu un certain succès avec la série Cobra Kai , une suite de The Karate Kid.

En fin de compte, cependant, la division a connu peu de succès depuis sa création.

Maintenant, le directeur commercial de YouTube, Robert Kynci, a annoncé sur Twitter que YouTube cesserait de produire la majorité de son contenu YouTube Originals.

La déclaration indique "La croissance rapide s'accompagne de nouvelles opportunités et nos investissements peuvent maintenant avoir un impact plus important sur encore plus de créateurs lorsqu'ils sont appliqués à d'autres initiatives, comme notre Creator Shorts Fund, Black Voices Fund et la programmation Live Shopping pour n'en nommer que quelques-uns".

Le tweet révèle également que Susanne Daniels quittera l'entreprise en mars et que cela a contribué à la décision de réduire les efforts.

YouTube dit qu'il continuera d'honorer les engagements existants pour les émissions en cours, qui incluent la prochaine émission de fitness de Will Smith et la mini-série en coulisses d'Alicia Keys.

Écrit par Luke Baker.