YouTube pourrait bientôt vous permettre de télécharger des vidéos sur votre PC

(Pocket-lint) - YouTube teste un bouton de téléchargement pour son site Web, afin de permettre aux utilisateurs de stocker une copie dune vidéo pour une visualisation ultérieure.

Déjà disponible pour les abonnés YouTube Premium sur mobile, les téléchargements directs sur PC, Mac et Chromebook via un navigateur signifient que vous naurez pas à utiliser de logiciels tiers ou de sites suspects.

Il est actuellement testé dans la section expérimentale des nouvelles fonctionnalités de la marque et nest également disponible que pour les abonnés YouTube Premium. Vous avez également jusquau 19 octobre 2021 pour lessayer.

Après, qui sait ? Espérons que cela deviendra un pilier de lexpérience YouTube normale.

Selon Android Police , la fonctionnalité est simple à utiliser. Une fois inscrit, vous obtenez un bouton de téléchargement sous la barre doutils sous le titre. Les vidéos téléchargées peuvent ensuite être visionnées sur une page de téléchargement YouTube spécifique .

Il convient de noter que cela ne fonctionnera que via les navigateurs Chromium - donc Google Chrome, Edge et Opera. Les utilisateurs de Mac ne pourront pas utiliser loption de téléchargement via Safari.

YouTube Premium coûte 11,99 £ / 11,99 $ par mois pour un seul abonnement, 17,99 £ / 17,99 $ par mois pour une famille de six personnes. Vous pouvez vous inscrire pour un essai dun mois avant de payer un centime, et cela inclut laccès à YouTube Music Premium.

Vous pouvez en savoir plus sur le service dabonnement dans notre guide ici : Quest-ce que YouTube Premium, combien coûte-t-il et comment fonctionne-t-il ?