Roku qui? Lapplication YouTube TV arrive sur la PlayStation 5

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 a ajouté un nouveau service de streaming à sa gamme de chaînes: lapplication YouTube TV . Cest une bonne nouvelle pour ceux dentre vous qui utilisent le service et qui ont besoin dun nouvel appareil pour le regarder, dautant plus que Roku a récemment retiré YouTube TV de son magasin en raison dune querelle en cours.

La dernière console de Sony a été lancée il y a six mois et est toujours difficile à trouver, mais si vous en possédez une, téléchargez dès maintenant lapplication YouTube TV. Vous devrez lancer le PlayStation Store pour trouver lapplication. YouTube TV coûte 64,99 $ par mois et permet jusquà trois flux simultanés au sein dun foyer. À partir de là, les abonnés peuvent lutiliser pour regarder des chaînes en direct ou des programmes enregistrés, avec un stockage illimité dans le cloud.

YouTube TV est différent de YouTube, le service vidéo gratuit qui compte plus de deux milliards dutilisateurs par mois. YouTube TV noffre pas de packages de chaînes supplémentaires, bien quil dispose dune poignée de modules complémentaires à chaîne unique tels que Showtime, Epix et HBO Max. Outre la PS5, il fonctionne également avec Apple TV, Roku, Android TV, Chromecast, Fire TV, ainsi que les téléviseurs intelligents, les téléphones, les tablettes et le Web.

Une option populaire pour diffuser la télévision en direct, YouTube TV peut simplement aider la PS5 à rivaliser avec la Xbox Series X, qui prenait en charge le service au lancement.

Écrit par Maggie Tillman.