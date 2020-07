YouTube TV vient daugmenter son prix dabonnement mensuel de 30%

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

YouTube TV, propriété de Google, fait passer son prix dabonnement mensuel de 50 $ à 64,99 $ aux États-Unis.

Cest une augmentation de 15 $, ce qui équivaut à une hausse de 30%. Lentreprise a justifié ce changement de prix en annonçant huit nouveaux canaux ViacomCBS. Ils sont disponibles à partir du 30 juin et incluent BET, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land et VH1. YouTube TV devrait également obtenir BET Her, MTV2, Nick Jr., NickToons, TeenNick et MTV Classic.

Google a déclaré que laugmentation des prix de YouTube TV était en ligne pour les nouveaux abonnés. Les clients existants seront facturés lors de leur prochain cycle de facturation. Gardez à lesprit que YouTube TV coûtait 35 $ par mois lors de son lancement il y a quelques années. Il a dabord augmenté son prix mensuel à 40 $ en 2018 après lajout de réseaux Turner. Puis, en 2019, le prix est passé à 50 $ par mois lorsque YouTube TV a ajouté les réseaux de Discovery.

Dans un article de blog décrivant la décision daugmenter le coût de son service, YouTube TV a déclaré que «le nouveau prix reflète la hausse du coût du contenu et nous pensons également quil reflète la valeur complète de YouTube TV, de notre étendue de contenu aux fonctionnalités qui changent notre façon de regarder la télévision en direct ".

À titre de comparaison, le forfait Live TV de Hulu coûte 54,99 $, AT&T TV commence à 55 $ par mois et le forfait complet de Sling TV coûte 45 $ par mois. Découvrez notre tour dhorizon des meilleurs services de streaming vidéo aux États-Unis.