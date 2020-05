Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google et ViacomCBS viennent dannoncer un accord pluriannuel qui verra YouTube TV ajouter 14 autres chaînes.

Les sociétés ont annoncé que BET, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land et VH1 arriveront sur YouTube TV cet été. BET Her, MTV2, Nick Jr., NickToons, TeenNick et MTV Classic rejoindront la plateforme à une date ultérieure. Gardez à lesprit que YouTube TV propose déjà des stations de diffusion CBS, CBS Sports Network, Pop TV, Smithsonian Channel et The CW.

Il distribue également des services premium tels que Showtime.

"Nous sommes ravis de lancer le portefeuille de ViacomCBS sur YouTube TV cet été", a déclaré YouTube TV dans un communiqué de presse. "Notre partenariat élargi tient notre promesse doffrir un portefeuille premium de contenu à nos abonnés YouTube TV, ainsi quà travers les plateformes YouTube."

YouTube TV a plus de trois ans et compte plus de deux millions dabonnés. Cela commence à 50 $ par mois. Il est disponible sur une gamme dappareils, y compris les téléviseurs Fire et la PS4. De plus, il a récemment conclu un accord avec WarnerMedia pour intégrer HBO, Cinemax et HBO Max à la plate-forme.

Il ajoute également PBS et les chaînes sportives régionales Fox de Sinclair. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du service ici .