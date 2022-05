Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a lancé au Royaume-Uni une gamme de téléviseurs intégrant la plateforme Fire TV d'Amazon.

Les téléviseurs de la série Xiaomi F2 sont 4K et prennent en charge le format HDR 10 pour des visuels à gamme dynamique élevée (HDR). Ils sont disponibles en tailles d'écran de 43, 50 et 55 pouces et, pendant une période de lancement (jusqu'au 6 juin), leur prix est de 339 £.

La caractéristique principale est la prise en charge de Fire TV, la plateforme d'Amazon fournissant la fonctionnalité de télévision intelligente.

Cela signifie que vous bénéficiez d'une expérience fluide et riche en contenu lorsque vous regardez ou recherchez des émissions sur plusieurs services. Outre le service Prime Video d'Amazon, Netflix, Disney+, BBC iPlayer et bien d'autres offres de streaming sont disponibles. Le dernier service gratuit d'Amazon, Freevee, est également accessible sur les nouveaux téléviseurs.

Alexa est également disponible, pour une assistance et un contrôle vocaux.

Les téléviseurs comprennent chacun quatre ports HDMI (compatibles CEC), avec une connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi. Vous pouvez également connecter chaque téléviseur à un routeur via Ethernet.

La prise en charge audio Dolby Audio, DTS-Virtual:X et DTS-HD est assurée pour les systèmes audio externes, tandis que le son embarqué est fourni par deux haut-parleurs de 12W.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Xiaomi pour proposer la série Xiaomi TV F2 avec Fire TV aux clients du Royaume-Uni", a déclaré le vice-président d'Amazon Devices International, Eric Saarnio.

Les trois modèles de téléviseurs Xiaomi F2 sont disponibles dès maintenant sur Amazon.co.uk, au prix de 339 £, 379 £ et 424 £ respectivement.

Après le 6 juin 2022, ces prix passeront à 399 £, 449 £ et 499 £.

Écrit par Rik Henderson.