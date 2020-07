Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi a officiellement annoncé son Mi TV Stick - un petit appareil de dongle TV Android fourni avec Chomecast et Google Assistant intégrés.

Sujet dune myriade de rumeurs ces derniers temps, et initialement taquiné en mai , Xiaomi s Stick a maintenant été dévoilé lors du lancement du produit Ecosystem en ligne de la société.

#MiTVStick est livré avec un Chromecast intégré.

Nous avons même inclus une télécommande Bluetooth! pic.twitter.com/LJwmnN3K63 - Xiaomi (@Xiaomi) 15 juillet 2020

Il est minuscule et capable de diffuser des vidéos jusquà 1080p. Le son surround Dolby et DTS est pris en charge, mais il nest pas fait mention de Dolby Atmos.

Il a un processeur quad-core à lintérieur, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage pour les applications Android TV , dont des centaines sont disponibles sur le Google Play Store.

Android TV a un certain nombre de cloches et de sifflets, ce que les propriétaires de téléviseurs Philips et Sony, ou de lun des appareils Nvdia Shield TV confirmeront. En plus de la prise en charge complète de Chromecast, toutes les principales applications de streaming TV sont disponibles. En effet, les raccourcis clavier de Netflix et dAmazon Prime Video sont intégrés à la télécommande Bluetooth.

La télécommande arbore également un microphone, vous pouvez donc communiquer avec la fonctionnalité vocale de lAssistant Google.

Il ny a pas encore de mot sur la disponibilité du Xiaomi Mi TV Stick ou sur le prix. Nous espérons quil arrivera au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais nous attendons une confirmation.

Il ne semble pas non plus quil y ait encore de version 4K. Nous mettrons à jour quand nous en saurons plus, cependant.

