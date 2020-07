Xiaomi entre dans le jeu TV OLED avec la série Master de 65 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi a terminé son entrée dans le monde des téléviseurs OLED, montrant le premier dune nouvelle ligne quil appelle la série Master. Cest un téléviseur de 65 pouces avec un prix tout à fait décent et un design solide.

Le téléviseur est livré avec une multitude absolue de connexions et de normes de télévision du jour représentées comme vous lespérez, y compris la compatibilité avec le son Dolby Atmos et la qualité dimage Dolby Vision, ainsi quavec la gamme de couleurs HDR 10+. En fait, HDR et HLG sont également présents et corrects, ce qui signifie que le HDR est recouvert sous tous les angles.

Sous le capot, lécran est sans surprise un écran LG, un panneau 10 bits 4K 120 Hz qui, selon Xiaomi, gérera 98,5% de la gamme de couleurs de niveau cinéma DCI-P3, ce qui permet une grande précision des couleurs.

Dans ce qui ressemble à une pièce assez concertée pour attirer les joueurs, le téléviseur dispose de quelques petites fonctionnalités supplémentaires, notamment un taux de rafraîchissement variable et HDMI 2.1, une norme de connexion qui devrait devenir de plus en plus influente dans les années à venir. Le temps de réponse nest apparemment quune seule milliseconde également, ce qui semble parfait pour ces moments de réaction nerveux.

Le design est également parfaitement sympa, avec les lunettes quasi inexistantes que les téléviseurs haut de gamme font désormais monnaie courante, et un support en verre qui semble assez distingué.

Le téléviseur est en vente maintenant en Chine , au prix de 12 999 RMB. Cela représente environ 1 500 £ ou 1 840 $, bien que la probabilité quil atteigne correctement les marchés européens et américains semble assez mince.