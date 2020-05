Xiaomi Mi TV Stick confirmé: un rival de Roku et Fire TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi a confirmé quil lancera bientôt son propre Mi TV Stick, un appareil HDMI pour apporter une diffusion intelligente à votre téléviseur.

Lappareil a été brièvement taquiné lors du lancement allemand du Redmi Note 9 , où Christian Klaus, directeur principal des relations publiques et des communications pour lAllemagne, lAutriche et la Suisse, de Xiaomi a introduit la présentation.

Le Mi TV Stick a été mis en évidence comme quelque chose à attendre - à côté de ce qui ressemble au Mi Band 5 - mais peu de détails ont été donnés, sauf que ce serait une approche simple et facile de la télévision.

On dirait quil est en concurrence avec des appareils comme le Roku Premiere ou l Amazon Fire TV Stick .

Ce que nous pouvons dire de limage à lécran, cest quil sagit dun appariement assez typique de dongle HDMI et de télécommande, tous deux de nature compacte. La télécommande donne quelques détails supplémentaires avec un bouton Google Assistant vers le haut et des boutons Netflix et Amazon Video sous le pavé D.

Cest tout ce que nous savons en ce moment: nous ne savons pas si cela fait partie de la rumeur de rebranding de Google TV sur Android et il se pourrait que cet appareil se lance avec une offre Google TV actualisée, apportant tous ces services de streaming à votre télévision. Les commandes semblent certainement exécuter Android sous une forme ou une autre.

Être présenté en Allemagne suggère, au moins, quil va obtenir une large diffusion et si Xiaomi a aligné tous les partenaires de contenu dont il a besoin, alors cela pourrait être une option convaincante pour rendre votre téléviseur intelligent.

Les choses les plus attrayantes pourraient être le prix, mais les choses clés que nous ne savons pas, cest quelles normes il prendra en charge - 4K? Dolby Vision ? - et exactement ce que sera le système dexploitation.

À lheure actuelle, il ne semble pas que nous devrons attendre longtemps, mais comme nous lavons entendu de nombreuses personnes travaillant sur le marché de la télévision auparavant, Xiaomi doit sassurer quil a accès à tous les services de télévision locaux pour toutes les régions. ou il ne décollera pas.

