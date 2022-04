Vous pouvez regarder Halo : la série sur YouTube maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le premier épisode de Halo : The Series est désormais disponible gratuitement sur YouTube.

Débutant la semaine dernière, l'émission d'action en direct de neuf épisodes est généralement exclusive à Paramount + , mais le service de streaming offre l'intégralité de la première sans frais dans l'espoir de gagner de nouveaux abonnés.

Malheureusement, cela ne concerne que les téléspectateurs américains. Paramount + n'est pas encore arrivé au Royaume-Uni (il sera disponible sur Sky Q et Sky Glass dans les mois à venir), et bien que le service fonctionne dans certains autres pays, tels que le Canada, l'Australie et les pays nordiques, l'épisode gratuit n'est pas t disponible là-bas.

En effet, il n'existe actuellement aucun moyen autorisé de regarder Halo: The Series au Royaume-Uni. Cependant, si vous souhaitez visionner l'épisode gratuit en dehors des États-Unis, vous pouvez le faire en utilisant un VPN, consultez notre tour d'horizon pratique des meilleurs services VPN ici .

La version YouTube de l'émission se trouve en haut de cette page, si vous pouvez la voir.

Halo: The Series se concentre sur Master Chief - John-117 - qui est joué par Pablo Schreiber d'Orange is the New Black fame. Natascha McElhone de Designated Survivor joue le rôle du docteur Catherine Halsey, tandis que Jen Taylor reprend son rôle de voix en tant que Cortana – un rôle qu'elle a joué tout au long de la franchise de jeux.

Si vous pouvez le regarder, il est actuellement diffusé sur Paramount + maintenant.

Écrit par Rik Henderson.