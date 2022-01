Date de sortie de la série télévisée Halo, comment regarder, bandes-annonces et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après une demi-décennie d'enfer de développement, une série télévisée Halo est presque sur nous.

À partir de mars 2022, le spectacle sera exclusif à Paramount + et nous avons maintenant droit à des bandes-annonces pour nous mettre en appétit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le spectacle d'action en direct Halo.

Paramount+ a confirmé que Halo : The Series sera diffusé le 24 mars 2022.

La série sera exclusive à Paramount + aux États-Unis et dans d'autres régions où le service de streaming opère.

Cela signifie qu'il sera disponible sur Sky au Royaume-Uni, avec Paramount+ qui arrivera sur les plateformes du diffuseur - Sky Q et Sky Glass - cette année.

La confirmation officielle du nombre d'épisodes est toujours à venir.

La série a été initialement commandée par Showtime pour durer 10 épisodes, mais depuis que Paramount + l'a récupérée, elle semble avoir été réduite à neuf épisodes - comme indiqué sur IMDB.

Bien que la nouvelle série télévisée Halo soit sans aucun doute l'adaptation en direct la plus importante et la plus coûteuse, ce ne sera pas la première.

Il y a eu en fait trois tentatives notables pour amener Halo sur le petit écran dans le passé.

Le premier est apparu en 2007, avec le développeur original Bungie en partenariat avec le réalisateur Neill Blomkamp (District 9) pour créer un trio de courts métrages en direct sous le nom collectif Halo: Landfall. Ils ont été publiés en ligne pour aider à promouvoir Halo 3 à l'époque.

La deuxième tentative majeure est apparue en 2012 sous la forme d'une série Web de cinq épisodes intitulée Halo 4: Forward Unto Dawn. Chaque épisode durait 15 minutes et la série est difficile à retrouver ces jours-ci. Il a été hébergé par Netflix pendant un certain temps, mais ce n'est plus le cas.

Enfin, une autre série de cinq épisodes a été lancée avec la Master Chief Collection sur Xbox One en 2014. Halo : Nightfall avait les meilleures valeurs de production à ce jour et est maintenant disponible à l'achat ou à la location sur le Xbox Store.

Le nouveau spectacle se concentrera principalement sur John-117, AKA Master Chief, qui sera interprété par Pablo Schreiber (Orange is the New Black). Natascha McElhone de Designated Survivor joue le rôle du docteur Catherine Halsey, tandis que Jen Taylor reprend son rôle de voix en tant que Cortana – un rôle qu'elle a joué tout au long de la franchise de jeux.

Parmi l'équipe, la nomination la plus importante à la direction est peut-être Otto Bathurst, qui est probablement mieux connu pour son travail primé sur Peaky Blinders.

Une bande-annonce complète a été publiée par Paramount + et Amblin Entertainment de Steven Spielberg le 30 janvier 2022. Vous pouvez la voir ci-dessous.

Avant cela, une première bande-annonce de la série Halo a fait ses débuts lors des Game Awards en décembre de l'année dernière.

Vous pouvez également voir quelques teasers postés par le compte Twitter officiel de l'émission, dont celui-ci :

Écrit par Rik Henderson.