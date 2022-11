Comment annuler facilement HBO Max en cinq étapes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous cherchez donc à resserrer votre budget streaming à l'approche des mois d'hiver. Nous comprenons. Le mazout coûte cher, tout comme l'épicerie. Si HBO Max est potentiellement sur la sellette dans les mois à venir, voici comment l'annuler. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple, pour autant que vous puissiez vous souvenir de l'endroit où vous vous êtes abonné pour la première fois au service de streaming vidéo.

Qui vous facture HBO Max ?

Pour annuler votre abonnement HBO Max, vous devez d'abord déterminer où vous avez souscrit un compte HBO Max ou qui vous facture ce service.

Les abonnements HBO Max sont disponibles par l'intermédiaire de HBO Max lui-même ou de fournisseurs de facturation tiers (c'est-à-dire où vous vous êtes inscrit ou qui vous facture pour HBO Max). Par exemple, vous pouvez vous être inscrit à HBO Max via l'application HBO Max pour iOS, l'application HBO Max pour Android ou même l'application HBO Max pour Samsung TV. Si c'est le cas, votre abonnement passe par ces fournisseurs tiers respectifs.

Comment savoir qui vous facture HBO Max ?

Pour savoir qui vous facture HBO Max, allez sur HBOMax.com et ensuite :

Téléphone ou tablette : Appuyez sur votre profil (en haut à droite), puis sur l'icône Paramètres, et enfin appuyez ou faites défiler jusqu'à Abonnement.

Appuyez sur votre profil (en haut à droite), puis sur l'icône Paramètres, et enfin appuyez ou faites défiler jusqu'à Abonnement. Ordinateur : Choisissez votre profil (en haut à droite), puis choisissez Paramètres, et trouvez Abonnement.

Choisissez votre profil (en haut à droite), puis choisissez Paramètres, et trouvez Abonnement. Appareil TV : Choisissez l'icône Paramètres, puis sélectionnez Compte.

À partir de là, vous trouverez par qui votre abonnement est facturé (disponible uniquement pour les profils adultes). Votre relevé bancaire devrait également fournir cette information, ou vous pouvez demander à votre fournisseur de télévision s'il vous facture.

Comment annuler HBO Max

Une fois que vous avez trouvé qui vous facture HBO Max, vous pouvez annuler le service. Votre abonnement sera renouvelé automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez. Pour éviter d'être facturé, Warner Bros Discovery vous avertit que vous avez quelques jours avant le début de votre prochain cycle de facturation pour annuler votre abonnement. Lorsque vous annulez votre abonnement, vous pouvez poursuivre le streaming jusqu'à la fin de votre période de facturation.

HBO Max

Si vous vous êtes abonné à HBO Max directement par l'intermédiaire de HBO Max, procédez comme suit sur votre ordinateur :

Allez sur HBOMax.com sur votre ordinateur et connectez-vous à votre compte. Choisissez votre profil (en haut à droite), puis choisissez Paramètres, et trouvez Abonnement. Choisissez Gérer l'abonnement. Vous n'avez pas l'option Gérer l'abonnement ? Remarquez par qui votre abonnement est facturé. Choisissez Annuler l'abonnement. Confirmez votre annulation et notez votre date d'expiration.

Vous avez maintenant résilié HBO Max en cinq étapes !

Fournisseurs de facturation tiers

Si vous vous êtes abonné à HBO Max par l'intermédiaire d'un fournisseur de facturation tiers, les étapes de résiliation varient selon le fournisseur de facturation. Warner Bros Discovery dispose de pages d'assistance pratiques pour quelques fournisseurs de facturation tiers populaires. Pour savoir comment annuler votre abonnement, trouvez votre fournisseur de facturation ci-dessous :

Combien coûte HBO Max ?

Après des mois de teasing, HBO a lancé son plan de streaming avec publicité pour HBO Max en juin 2021.

Le nouveau niveau est 5 $ moins cher que le plan régulier, coûtant seulement 10 $ par mois aux États-Unis. Gardez à l'esprit que l'objectif premier de HBO était d'offrir une expérience de contenu sans publicité, et que beaucoup se sont demandés comment la chaîne envisageait de commencer soudainement à intégrer des publicités. Les dirigeants promettent "une expérience publicitaire élégante et de bon goût, respectueuse de la grande narration".

Ceux qui choisissent de s'abonner à la version la moins chère ne bénéficieront pas seulement des nouvelles publicités "de bon goût" de HBO Max, mais aussi de moins de fonctionnalités premium. La qualité du streaming vidéo sera limitée à 1080p, le streaming 4K étant réservé au plan régulier. De plus, certains titres ne seront pas disponibles pour un visionnage hors ligne, et même les premières de films le jour même seront limitées aux abonnés du plan régulier.

Les abonnés au plan de soutien à la publicité pourront éventuellement regarder ces titres ; ils devront simplement attendre plusieurs mois après la fin de la fenêtre de sortie en salle aux États-Unis. Les abonnés à l'offre payante auront toutefois accès à HBO Max Originals.

