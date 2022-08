Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elvis a récemment dépassé les 250 millions de dollars au box-office, ce qui en fait le deuxième plus gros biopic de tous les temps derrière Bohemian Rhapsody. Maintenant, dans sa septième semaine de sortie, Warner Bros nous a offert ses débuts en VOD.

Voici comment regarder Elvis, y compris s'il est déjà disponible en streaming ou en location sur Amazon Prime Video. Nous avons également fourni des détails sur l'intrigue du film et complété le tout par quelques bandes-annonces. Profitez-en.

Elvis est un biopic réalisé en 2022 par Baz Luhrmann, qui a également coécrit le scénario avec Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Le film suit la vie d'Elvis Presley, le roi du rock n roll, mais il est raconté du point de vue de son manager corrompu, le colonel Tom Parker. Il met en vedette Austin Butler dans le rôle-titre, avec Tom Hanks dans le rôle de Parker. On assiste à l'ascension d'Elvis vers la gloire, à sa relation compliquée avec ses parents, son manager et sa femme, et à 20 ans de sa vie de superstar sur grand écran. C'est un film à ne pas manquer pour les fans d'Elvis, les mélomanes et tous ceux qui aiment un bon drame musical.

Lisa Marie Presley pense que Butler devrait recevoir un Oscar pour son interprétation de son père, Elvis. Elle a écrit sur Twitter qu'il est "rien moins que spectaculaire. Absolument exquis. Austin Butler a canalisé et incarné le cœur et l'âme de mon père à merveille". Elle a poursuivi : "À mon humble avis, sa performance est sans précédent et ENFIN faite avec précision et respect. (S'il ne reçoit pas un Oscar pour cela, je mangerai mon propre pied, haha.)"

Elvis a été présenté en première au Festival de Cannes le 25 mai 2022 et est sorti en Australie le 23 juin 2022, et aux États-Unis le lendemain.

Elvis est devenu disponible à la location ou à l'achat en numérique le 9 août 2022.

Warner Bros Pictures a produit le film et en détient les droits de distribution, mais cela ne signifie pas que vous pouvez le regarder en streaming sur HBO Max. Au lieu de cela, Elvis est disponible à la demande pour être loué ou acheté sur Amazon et d'autres plateformes numériques.

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce d'Elvis en haut de cette page. La première pour le film est ci-dessous.

ELVIS de Baz Luhrmann - Bande-annonce officielle

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de l'ordre des films :

Nous vous proposons également des rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Maggie Tillman.