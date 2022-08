Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - RIP HBO Max et Discovery+. Nous vous connaissions à peine.

Il y a deux ans, au début de la pandémie, HBO a fusionné HBO Now, HBO Go et l'application autonome HBO pour créer ce que nous connaissons désormais sous le nom de HBO Max. Il s'agit d'un concurrent direct de Disney+ et Paramount+, qui propose des films HBO, des programmes originaux HBO Max et du contenu provenant de diverses marques de films et de télévision de WarnerMedia. Aujourd'hui, dans un revirement surprenant (bien que la rumeur ait été lancée il y a environ deux semaines), Warner Bros Discovery a annoncé qu' elle allait remplacer HBO Max par un nouveau service de streaming l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout : Discovery+ sera également intégré à ce nouveau service de streaming vidéo.

Voici ce que vous devez savoir sur ce changement radical dans le domaine du streaming.

Ce n'est pas exactement ça. Les jours de la marque sont comptés, et le service sera remplacé par un nouveau. Les premiers rapports sont apparus à la fin de l'été 2022, indiquant que HBO Max était sur la sellette. Puis, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 3 août 2022, David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, a annoncé que HBO Max et Discovery+ seraient remplacés par un nouveau service à l'été 2023. "HBO Max possède un ensemble de fonctionnalités compétitives, mais il a connu des problèmes de performance et de clientèle", a déclaré Zaslav, admettant ainsi que son service de streaming phare a échoué lors de grandes premières comme Mayor of Easttown, Euphoria et Succession.

Warner Bros Discovery a ensuite suggéré que Discovery+ est alimenté par une meilleure technologie, et que cela sera la clé de son nouveau service.

Discovery+ a été lancé début 2022, mais en mars 2022, il ne comptait que 24 millions d'abonnés. En comparaison, HBO Max a été lancé en mai 2022, et un an plus tard, il comptait 70 millions d'abonnés payants. Et les rapports les plus récents suggèrent qu'elle compte 77 millions d'abonnés dans le monde. Alors que HBO Max se concentre sur le contenu scénarisé de HBO et la programmation originale de Max, Discovery+ se concentre sur le contenu non scénarisé, comme les émissions de télé-réalité des marques Discovery. Depuis la fusion de WarnerMedia avec Discovery au printemps dernier, il était question de combiner HBO Max et Discovery+. Aujourd'hui, les deux services devraient fusionner en 2023.

"Nous pensons que ce produit va être superbe", a déclaré David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 3 août 2022.

Il est actuellement prévu qu'il soit lancé au cours de l'été 2023.

Warner Bros Discovery n'a pas encore annoncé le nom de son nouveau service de streaming combiné HBO Max et Discovery+, et encore moins son coût. Toutefois, aux États-Unis, HBO Max coûte 15 dollars par mois pour le streaming sans publicité ou 10 dollars par mois pour le streaming avec publicité. Discovery+ commence à 4,99 $ par mois avec publicité. On peut supposer que le nouveau service pourrait coûter jusqu'à 20 dollars par mois, mais ce serait l'un des services de streaming les plus chers à ce jour.

Au milieu de tous les changements apportés à ses services de streaming, Warner Bros Discovery a également annoncé l'annulation d'une série télévisée du DCEU intitulée Batgirl. La série a été filmée et est passée par la post-production, mais elle ne sortira jamais en DVD ni même sur les services de streaming. D'autres films exclusifs à HBO Max ont été simultanément retirés du service de streaming, bien qu'ils soient toujours disponibles à l'achat ou à la location.

Écrit par Maggie Tillman.