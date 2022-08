Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le film Batgril a été mis en boîte. Bien qu'il soit presque terminé, il aurait reçu un accueil négatif de la part des spectateurs lors des projections tests et Warner Bros serait prêt à l'amortir comme une perte fiscale.

Le studio a décidé de ne pas le diffuser sur HBO Max - sa destination initiale - ni dans les salles de cinéma, bien que le film presque achevé ait coûté environ 90 millions de dollars (74 millions de livres sterling).

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah seraient abasourdis, tandis que sa star, Leslie Grace, a posté sur Instagram qu'elle était "fière de l'amour, du travail acharné et de l'intention que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film".

Cette décision est peut-être encore plus déconcertante si l'on considère qu'il s'agissait du retour de Michael Keaton, le Batman tant aimé des années 80, dans le rôle - ce que nous attendions nous-mêmes avec impatience ici à Pocket-lint.

Cependant, à la réflexion, bien que coûteuse pour Warner, cette décision pourrait bien sauver l'univers cinématographique de DC (s'il doit y en avoir un).

Alors que Disney et Marvel se sont emparés du marché du cinéma et de la télévision en streaming avec leur Marvel Cinematic Universe, géré avec soin et stratégie, Warner a lancé ses super-héros au hasard sur le grand et le petit écran, sans se soucier de la continuité.

Cela a donné lieu à d'excellents films, tels que Joker, The Batman et The Suicide Squad, mais aussi à de nombreux échecs. Le premier Suicide Squad, Batman vs Superman et la version originale de Justice League sont autant d'exemples de films qui n'ont pas impressionné ces derniers temps.

De plus, le détachement important entre les héros de DC TV et leurs équivalents en salle donne l'impression qu'il n'y a pas de processus de réflexion lorsqu'il s'agit de commander des adaptations des licences triple A que détient Warner. Nous ne savons plus combien de Supermen et de Batmen il y a eu et combien d'histoires d'origine ont été racontées. Et ne nous laissons pas commencer à parler de Flash.

Batgirl est une autre série qui semble avoir été commandée sur un coup de tête - conçue principalement pour HBO Max mais sans aucune intention de la lier aux projets actuels de Batman sur grand écran. Ainsi, pour nous, son annulation pourrait marquer un nouvel avenir pour les films en direct de DC Comics. Un avenir capable de prendre Marvel à son propre jeu.

Lier les séries télévisées aux films et vice versa serait un début.

Bien sûr, la décision de se débarrasser de Batgirl pourrait être une simple décision financière, et non créative. Après tout, les rapports affirment que l'ordre est venu d'en haut, du nouveau PDG David Zaslav, et qu'il a été motivé par son désir de se recentrer sur les films à succès pour les salles de cinéma plutôt que pour le streaming.

Il n'en reste pas moins que c'est l'occasion de remettre à zéro les plans du DCEU et de confier les clés du royaume à un seul producteur exécutif ou showrunner pour le gérer à la manière de Kevin Feige. Soit cela, soit nous pouvons nous attendre à voir un autre film sur l'origine de Batman avec Chris Pine ou autre dans les années à venir. Nous savons ce que nous préférons.

Écrit par Rik Henderson.